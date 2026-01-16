Cronache da Roma, al party di lancio di HBO Max Italia

FOTO
Tanzyn Crawford è Tanzelle in 'A Knight of the Seven Kingdoms', serie prequel al 'Trono di spade' targata HBO Max. Foto: Toiletpaper
Peter Claffey è Ser Duncan l'Alto in 'A Knight of the Seven Kingdoms', serie prequel al 'Trono di spade' targata HBO Max. Foto: Toiletpaper
Daniel Ings è Lyonel Baratheon in 'A Knight of the Seven Kingdoms', serie prequel al 'Trono di spade' targata HBO Max. Foto: Toiletpaper
Dexter Sol Ansell è Egg in 'A Knight of the Seven Kingdoms', serie prequel al 'Trono di spade' targata HBO Max. Foto: Toiletpaper
Shaun Thomas è Raymun Fossoway in 'A Knight of the Seven Kingdoms', serie prequel al 'Trono di spade' targata HBO Max. Foto: Toiletpaper
Finn Bennett è il Principe Aerion Targaryen in 'A Knight of the Seven Kingdoms', serie prequel al 'Trono di spade' targata HBO Max. Foto: Toiletpaper
