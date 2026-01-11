 Cosa si vede quando le telecamere di Hollywood sono spente? | Rolling Stone Italia
Show All Thumbnails
1 di

FOTO

Close thumbnails

Cosa si vede quando le telecamere di Hollywood sono spente?

La copertina di 'Moving Still - A Cinematic Life Frame-by-Frame'

‘Moving Still - A Cinematic Life Frame-by-Frame’ è il nuovo fotolibro di Lauri Griffin, pubblicato da Damiani Books. La fotografa di Los Angeles ha raccolta in quest’opera quattro decenni di immagini scattate nel dietro le quinti di film come ‘Fargo’, ‘La ricerca della felicità’, ‘Charlie’s Angels’, ‘Iron Man’, ‘Thor’ e molti altri, raccontandoci cosa c’è al di là della pellicola cinematografia.Fotografie che rivelano il lato umano e emotivo del cinema, ma anche della stessa fotografa e scenografa, e che dialogano con testi personali della stessa autrice e della scenografa Florence Fellman. Inoltre l’opera è arricchita da una prefazione di Britt Salvesen del LACMA, il Los Angeles County Museum of Art. 'Moving Still - A Cinematic Life Frame-by-Frame' (Damiani Books). Con foto di Lauri Gaffin. Testi di Lauri Gaffin &amp; Florence Fellman. Prefazione di Britt Salvesen.

Sul set di 'Land of the Lost'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Sul set di 'Land of the Lost'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Sul set di 'Land of the Lost'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Sul set di 'Land of the Lost'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Sul set di 'Captain Marvel'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Lucy Liu e Drew Barrymore sul set di 'Charlie's Angels: Full Throttle'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Robert Downey Jr. sul set di 'Iron Man'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Gwyneth Paltrow sul set di 'Iron Man'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

David Duchovny sul set di 'Evolution'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Orlando Jones sul set di 'Evolution'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Peter Stormare sul set di 'Fargo'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Una foto della festa in costume di Halloween della crew di 'Zathura'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Sul set di 'Thor'

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Sul set di una pubblicità

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Florence Fellman e Lauri Gaffin

Credit: Lauri Gaffin courtesy of Damiani Books

Prima di andare via