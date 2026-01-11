Cosa si vede quando le telecamere di Hollywood sono spente?

‘Moving Still - A Cinematic Life Frame-by-Frame’ è il nuovo fotolibro di Lauri Griffin, pubblicato da Damiani Books. La fotografa di Los Angeles ha raccolta in quest’opera quattro decenni di immagini scattate nel dietro le quinti di film come ‘Fargo’, ‘La ricerca della felicità’, ‘Charlie’s Angels’, ‘Iron Man’, ‘Thor’ e molti altri, raccontandoci cosa c’è al di là della pellicola cinematografia.Fotografie che rivelano il lato umano e emotivo del cinema, ma anche della stessa fotografa e scenografa, e che dialogano con testi personali della stessa autrice e della scenografa Florence Fellman. Inoltre l’opera è arricchita da una prefazione di Britt Salvesen del LACMA, il Los Angeles County Museum of Art. 'Moving Still - A Cinematic Life Frame-by-Frame' (Damiani Books). Con foto di Lauri Gaffin. Testi di Lauri Gaffin & Florence Fellman. Prefazione di Britt Salvesen.