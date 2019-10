Chi conosce bene Leo Ortolani, per tutti il papà di Rat-Man, sa che è appassionatissimo di cinema, e il suo blog ha sempre ospitato recensioni illustrate di film, gli stessi film che spesso sono diventati parodie al centro delle storie dei suoi fumetti. Queste recensioni, con il tempo, si sono trasformate in un libro, 'CineMAH presenta: il buio in sala', che quest’anno torna con il secondo volume 'Il buio colpisce ancora'.