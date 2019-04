‘Boys Don’t Cry’, i migranti si raccontano attraverso la fotografia

«Sono ragazzi tra i 17 e i 23 anni, tutti di provenienze diverse, bloccati nel cda in attesa dei documenti che potrebbero dargli una nuova possibilità di vita», dice Anzaldi. «Io lavoro in Francia, in una zona che i migranti hanno definito “la giungla di Calais”. La chiamano così perché si sentono trattati come animali, ed è scoprendo questa storia che ho deciso di cambiare approccio e passare dal fotogiornalismo a un racconto più intimo. Non si trattava di andare lì e fare delle foto, ma di avviare un progetto di integrazione. Di dare voce a queste persone con il linguaggio delle arti visive».