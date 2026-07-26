Finalmente, il Mediterraneo è tornato alle Cicladi

Fin dai primi anni Duemila le Cicladi hanno rappresentato il laboratorio più estremo del turismo mediterraneo. Mykonos ha trasformato il lusso in spettacolo permanente. Paros ha attratto una nuova generazione di boutique hotel e ristorazione d’autore, mentre Antiparos si è affermata come l’isola prediletta da collezionisti, artisti e creativi internazionali.

Per molto tempo il successo di una destinazione si è misurato attraverso il numero di beach club inaugurati, di tavoli impossibili da prenotare, di hotel progettati per diventare sfondi perfetti per Instagram. Ma qualcosa, lentamente, sta cambiando. Non perché il glamour stia scomparendo. Piuttosto perché sta smettendo di essere l’unico linguaggio possibile. Sempre più spesso il viaggio si costruisce intorno a luoghi che producono cultura, raccontano un territorio e restituiscono un rapporto più autentico con il paesaggio. È una trasformazione ancora silenziosa, ma che attraversa molte isole dell’arcipelago.

Ad Antiparos, per esempio, la galleria ateniese Antiqua ha scelto di uscire dagli spazi tradizionali dell’esposizione per trasformare Maison Bardot in By the Sea, un progetto estivo in continua evoluzione realizzato insieme a Massimodecarlo, dove design storico, arte contemporanea e architettura dialogano con la luce e il ritmo del luogo. A Tinos, invece, una nuova generazione di produttori sta riscrivendo persino il racconto del vino. La Vaptistis Winery, fondata nel 2012 da Yiannis Moraitis ai piedi del monte Tsiknias, non propone solo degustazioni: invita a leggere il territorio attraverso i suoi vitigni, le erbe spontanee, il vento e il granito dell’isola.

Anche l’ospitalità, lentamente, sembra aver cambiato direzione. Se Mykonos rappresenta il Mediterraneo che non dorme mai, Tinos racconta quello che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce. Bastano venticinque minuti di traghetto per passare da un’isola che vive di esposizione permanente a un’altra che continua a coltivare il piacere della discrezione. In mezzo, quasi come una cerniera tra questi due mondi c’è Odera, il primo boutique hotel inaugurato sull’isola nel 2024. Ed è questo il suo merito più grande. Non aver provato a trasformare Tinos. Aver capito, piuttosto, che il lusso contemporaneo non ha bisogno di aggiungere continuamente qualcosa. Ha bisogno di imparare a togliere.

Togliere il rumore. L’ostentazione. La sensazione che ogni spazio debba costantemente dimostrare qualcosa.

Per anni l’hôtellerie di alta gamma ha rincorso la stessa idea di spettacolo: piscine a sfioro, beach club con DJ resident, ristoranti dove il tavolo vale più della cucina e architetture pensate per essere fotografate prima ancora che abitate. Odera sceglie il percorso opposto. Non cerca di catturare lo sguardo. Preferisce trattenerlo. Già entrando nella lobby si percepisce una scelta precisa. Gli interni firmati dallo Studio Bonarchi non hanno bisogno di effetti speciali. La pietra locale, il marmo di Tinos, i richiami alle celebri colombaie veneziane e all’artigianato dell’isola costruiscono un linguaggio che sembra appartenere a questo luogo da sempre. Nulla appare ostentato. Tutto sembra inevitabile.

La stessa filosofia attraversa le 77 camere e suite, progettate partendo da un’idea tanto semplice quanto rara: il protagonista non è l’arredo, ma l’orizzonte. Quasi tutte guardano il Mar Egeo e moltissime dispongono di una piscina privata, mentre altre condividono specchi d’acqua che ricordano più piccoli cortili liquidi che le tradizionali aree comuni. È una soluzione intelligente, quasi mediterranea nel senso più autentico del termine: offre intimità senza trasformare ogni soggiorno in un esercizio di esclusività.

La Panoramic Double Room Sea View & Sharing Pool è un rifugio di ventotto metri quadrati dove pietra, marmo e luce costruiscono uno spazio essenziale affacciato sull’Egeo, con terrazza privata e una piscina condivisa che restituisce il piacere, ormai raro, di un lusso vissuto senza ostentazione. All’estremo opposto c’è The Residence, una maisonette di 170 metri quadrati che rappresenta la sintesi della filosofia dell’hotel: due livelli, due piscine private, terrazze aperte sul mare, una camera padronale con patio riservato e vasca open-air, una cucina attrezzata e ambienti che invitano continuamente a passare dall’interno all’esterno, dall’ombra alla luce, dall’acqua alla pietra. Anche nella suite più importante non esiste alcuna volontà di monumentalità. Il mare continua a essere il vero protagonista. Se oggi molti resort sembrano progettati per competere con il paesaggio, Odera sceglie una strada più sofisticata: lasciare che sia il paesaggio a completare l’architettura.

È qui che si coglie una delle trasformazioni più interessanti del lusso di oggi. Sempre meno legato all’esclusività, sempre più alla qualità del tempo. Lo si capisce anche uscendo dalla camera. La spiaggia privata di Vourni, una delle baie più tranquille dell’isola, è raggiungibile direttamente dall’hotel. Niente playlist che coprono il rumore delle onde. Niente rituali sociali da beach club. Soltanto il mare, una baia protetta e il Nosti Beach Bar & Restaurant, dove il pranzo conserva il ritmo rilassato delle taverne greche più che quello dei nuovi templi dell’ospitalità mediterranea. Lo stesso equilibrio attraversa Eos, il ristorante principale dell’hotel. I prodotti delle Cicladi, la stagionalità e le ricette locali vengono interpretati con eleganza, senza trasformare ogni piatto in un esercizio di virtuosismo. Una cucina che preferisce raccontare un’isola piuttosto che stupire. Perfino il benessere segue questa logica. La spa da 280 metri quadrati evita qualsiasi deriva pseudo-spirituale. Piscina interna, bagno turco, cabine per i trattamenti, percorsi dedicati al recupero fisico e soprattutto la Zero Body & Hydrogen Room costruiscono un’esperienza che non promette una nuova versione di sé stessi, ma qualcosa di molto più raro: la possibilità di fermarsi.

Insomma, Odera non rincorre il Mediterraneo più rumoroso né pretende di diventarne l’alternativa chic. Semplicemente sceglie un’altra frequenza.

È questa la trasformazione che oggi attraversa le Cicladi. Per anni abbiamo chiesto alle isole di sorprenderci continuamente, di offrire un’esperienza sempre più esclusiva, più fotografabile, più memorabile della precedente. Oggi chiediamo altro. Luoghi capaci di rallentare il nostro ritmo invece di accelerarlo.

Non è un caso se, accanto ai grandi resort e ai beach club che hanno reso celebre l’arcipelago, stanno emergendo anche altri racconti. Una galleria che sceglie di dialogare con una casa e con il paesaggio invece che con il white cube. Una piccola cantina che usa il vino per raccontare un’isola. Un hotel che rinuncia a imporsi sul panorama per lasciare che sia il panorama a costruire l’esperienza.

Sono segnali diversi, ma raccontano la stessa sensibilità. Il turismo non sembra più cercare soltanto luoghi da consumare. Cerca luoghi con cui entrare in relazione. Per questo oggi la differenza non la fanno soltanto i servizi o l’esclusività, ma la capacità di restituire un senso del tempo, del paesaggio e della comunità che li abita. È sorprendente che tutto questo stia accadendo proprio nelle Cicladi, l’arcipelago che più di ogni altro ha incarnato l’euforia del turismo mediterraneo. Oggi quelle stesse isole sembrano suggerire una strada diversa: meno fondata sull’accumulo di esperienze e più sulla loro intensità. Il lusso, alla fine, non consiste più nell’aggiungere qualcosa. Consiste nel lasciare spazio a ciò che era già lì: il vento, la luce, il silenzio, il carattere di un luogo.