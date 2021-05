“Empower Us Daily” è il corto che ricorda George Floyd, un anno dopo

Empower Us Daily, rafforziamoci ogni giorno, rendiamoci più consapevoli, più coesi giorno dopo giorno. A un anno esatto dalla morte di George Floyd, un episodio di violenza e discriminazione razziale che ha mobilitato la società civile internazionale come non accadeva da decenni, è il titolo di uno short film che ricorda Floyd e il grande movimento Black Lives Matter che esploso l’estate scorsa subito dopo il suo omicidio.

L’autore del corto è Marco Gentile – regista di Pulse Films Italia e leone d’argento a Cannes per Life ‘n roll – che, attraverso la sua narrazione visiva unica, mette a confronto i movimenti di protesta del 2020 con quelli per i diritti civili negli anni Sessanta, in una alternanza quasi ipnotica tra immagini recenti ed effetti dal sapore “espressionista”, insieme a immagini di repertorio. Il tutto sulle note di Noi resteremo in piedi, dei Negramaro – che hanno sostenuto il progetto sposandone la poetica e gli intenti, realizzando una versione del brano ad hoc per il film.

“All’interno del pezzo dei Negramaro Noi resteremo in piedi si possono sentire i sound delle manifestazioni di quei giorni, che non sono altro che i suoni delle mie registrazioni e dei miei video: ‘Black Lives Matter’, urlato a gran voce e parti di un discorso sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale tenutosi durante una delle numerose marce. Prima che uscisse il disco, ho voluto regalare ai Negramaro tali registrazioni: con questo video celebrativo, adesso sono loro a donarmi la loro musica”, ha detto Gentile.

“Siamo tutti testimoni di un momento storico che Gli USA e non solo non vivevano da mezzo secolo. Ero lì durante le manifestazioni, e le strade erano inondate da centinaia di migliaia di persone che facevano sentire la loro voce per la giustizia. Un mix di dolore e bellezza: nell’era digitale tutti abbiamo potuto vedere il video molto inquietante di un uomo nero ucciso alla luce del sole dalla stessa polizia che dovrebbe invece proteggere e servire il popolo. Un’enorme ingiustizia, un vile atto di razzismo ci è stato mostrato, causando un grande dolore. Eppure, questa tragedia ha acceso una scintilla di speranza, il movimento Black Lives Matter ha guadagnato forza, un’intera nuova generazione di persone bianche e nere ha occupato lo spazio pubblico e ha chiesto alla società americana di fissare l’immagine riflessa in quello specchio immaginario e di cambiare ciò che appariva distorto. Il cambiamento ha un prezzo, c’era molto dolore in giro, a volte c’era violenza, ma queste immagini mostrano ciò che accadeva la maggior parte delle volte: persone che si riunivano pacificamente con un senso di comunità e speranza che raramente ho visto nella mia vita. E tutto questo stava accadendo durante la più dura pandemia che il mondo abbia assistito in un secolo”.