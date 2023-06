È morto Cormac McCarthy

Cormac McCarthy, il celebre romanziere noto per le sue straordinarie visioni apocalittiche del West americano, è morto martedì 13 giugno all’età di 89 anni.

L’editore di McCarthy, Penguin Random House, ha confermato la sua morte in una dichiarazione, secondo il Washington Post. Non è stata resa nota la causa del decesso.

Il lavoro di McCarthy era spesso cupo e brutale, il suo stile di scrittura schietto e inesorabile, caratterizzato da uno scarso uso della punteggiatura. Ha pubblicato 12 romanzi nel corso della sua carriera: i più celebri sono Meridiano di sangue e la The Border Trilogy (pubblicata nel corso degli anni Novanta), così come il suo romanzo vincitore del Premio Pulitzer nel 2007, La strada. Nel 2007 i fratelli Coen hanno anche adattato il romanzo di McCarthy Non è un paese per vecchi (2005), vincendo l’Oscar per il miglior film.

Nei 16 anni successivi a em>La strada McCarthy è rimasto in silenzio, ma è tornato alla grande l’anno scorso, pubblicando quelli che sarebbero stati i suoi ultimi due romanzi, The Passenger e Stella Maris.

McCarthy è nato il 20 luglio 1933 a Providence, Rhode Island, ed era terzo di sei figli. Quando aveva quattro anni, la sua famiglia si trasferì a sud, a Knoxville, nel Tennessee, dove suo padre lavorava come avvocato per la Tennessee Valley Authority. McCarthy in seguito trascorse due anni all’Università del Tennessee, dove studiò fisica e ingegneria.

Nel 2007 McCarthy raccontò a Rolling Stone che era “bravo” in scienze, ma “non era così bravo”, sottolinenando “Non volevo fare nulla a meno che non fossi il migliore. Questo è il mio ego stravagante”.

Ha iniziato a scrivere dopo che un professore gli aveva chiesto di ri-punteggiare una raccolta di saggi del XVIII secolo da includere in un libro di testo. Poi, dopo aver abbandonato il college, essersi arruolato nell’Air Force e essersi ritrovato di stanza in Alaska per due anni, è diventato un lettore vorace.

Dopo aver lasciato l’Air Force, è tornato all’UT e ha iniziato a scrivere, pubblicando due racconti sulla rivista letteraria studentesca. Ma nel 1959 abbandonò di nuovo gli studi prima di laurearsi, trasferendosi a Chicago, dove lavorò in un magazzino di ricambi per auto mentre scriveva il suo romanzo. Ci vollero diversi anni prima che McCarthy finisse e pubblicasse il libro, Il guardiano del frutteto, che uscì nel 1965. Durante quel periodo, anche McCarthy si sposò, ebbe un figlio e poi divorziò.

Anche se Il guardiano del frutteto non è stato un successo, ha vinto un William Faulkner Foundation Award e ha messo McCarthy in corsa per sovvenzioni e borse di studio che gli hanno permesso di viaggiare e continuare a scrivere (durante un viaggio in Europa nel 1965, ha incontrato la sua seconda moglie, Anne De Lisle). I suoi due libri successivi, Il buio fuori del 1968 e Figlio di Dio del 1973, affinano il suo talento nel raccontare storie raccapriccianti e violente (il primo contiene una delle sue scene più famigerate, in cui un bambino – già nato da un incesto – viene lasciato a morire nel bosco). Suttree, pubblicato nel 1979, era altrettanto nero, ma anche cupamente divertente, con un passaggio che coinvolgeva un ragazzo che viene arrestato dopo aver copulato con ogni anguria cresciuta nell’appezzamento di un contadino.

I primi romanzi di McCarthy erano in gran parte ambientati nell’Appalachia meridionale, dove è cresciuto, ma presto si diresse a ovest. Si era trasferito a El Paso, in Texas, nel 1976, dopo essersi separato da DeLisle, e nel 1981 gli fu conferito l’illustre (e redditizia) MacArthur Fellowship, che gli permise di dedicare diversi anni alla ricerca e alla scrittura del suo prossimo libro, Meridiano di sangue del 1985.

Del suo interesse per il West americano, McCarthy ha detto: “È una storia che tutti nel mondo sanno. Puoi andare in Mongolia e tutti conoscono cowboy e indiani, ma nessuno aveva mai preso sul serio l’argomento, né pensato ad esso per uno sforzo letterario”.

Meridiano di sangue non l’ha preso solo sul serio, ma in modo raccapricciante. Ambientato a metà del XIX secolo, il libro racconta le feroci gesta della banda di Glanton, un vero gruppo di cosiddetti “cacciatori di scalpi” che massacrarono decine di indigeni nelle terre di confine tra Stati Uniti e Messico. Anche se inizialmente il libro non ha avuto un gran successo, in seguito è stato considerato uno dei più grandi romanzi del XX secolo.

