Dimmi che panino mangi e ti dirò che celebrità sei

Per noi italiani è il panino. Negli Stati Uniti lo chiamano sandwich. Invece in Inghilterra e Irlanda è il butty. Racchiusa in due fette di pane c’è la felicità. Una categoria di cibo che unisce tutti. Per stuzzicare la vostra fame e mangiare come una star (ma senza spendere un capitale in ristoranti di lusso), eccovi serviti con un’accurata selezione delle ricette dei panini preferiti da dieci celebrità.

Ryan Gosling, Ice Cream Sandwich

Un anno fa l’attore è stato ospite del Late Show di Stephen Colbert. Una delle domande che pone sempre il conduttore ai suoi ospiti è: “qual è il miglior sandwich?”, l’attore di Barbie ha risposto «Ice cream […] puoi avere tutti i panini del mondo, ma quando spunta quello con il gelato, non c’è più gara». Tranquilli, non intende due fette di pane con dentro il gelato o qualcosa di simile alla brioche con il tuppo siciliana. Negli States per “ice cream sandwich” si intende quello che dalle nostre parti è il gelato biscotto. Ryan quindi ha usato un gioco di parole, ma ha anche detto qual è, secondo lui, il miglior sandwich.

View this post on Instagram A post shared by The Late Show (@colbertlateshow)

Martha Stewart, Pane burro e cipolle

Martha Stewart è una leggenda della tv americana (a tema cucina). Ha intrattenuto e consigliato milioni di telespettatori con le sue ricette e nel corso della sua lunga carriera ha rivelato anche il suo panino preferito. La scelta affonda nei ricordi di famiglia. Da piccola giocava a Scarabeo con il padre fino a tarda notte e, tra una partita e l’altra, si rifocillavano con uno spuntino. Per replicarlo sono richiesti tre semplici ingredienti: pane bianco morbido, burro ben spalmato e cipolle a fette. Che dire? Interessante e preoccupante allo stesso tempo.

View this post on Instagram A post shared by Martha Stewart (@marthastewart)

Nicolas Cage, Muffuletta sandwich

Siamo di nuovo al Late Show di Stephen Colbert (qualcuno non avrebbe dovuto cancellarlo!) e il conduttore pone la sua domanda canonica: panino preferito? A rispondere questa volta è Nicolas Cage. «Muffuletta sandwich del Central Grocery di New Orleans». Le origini del panino, come per l’attore, sono italiane. La muffuletta è un pane tipico della Sicilia che però negli States è diventato famoso nella sua versione “imbottita”. La ricetta prevede una farcitura di salame, mortadella, provolone, formaggio svizzero, olive (nere e verdi) e capperi. L’artefice di questo panino è Salvatore Lupo, immigrato siciliano e primo proprietario del Central Grocery di New Orleans ,ed è datato 1906. Il Muffoletta sandwich deve piacere tanto anche al resto dei Coppola perché è uno dei signature dish nel bar di famiglia, il Cafe Zoetrope, che si trova alla base del Sentinel Building, iconico edificio di San Francisco, anch’esso di proprietà dei Coppola.

View this post on Instagram A post shared by centralgrocery (@centralgrocerynola)

Elvis Presley, bacon, banana e burro d'arachidi (e 8.000 calorie)

Per l’immensa leggenda che è Elvis un panino era poco, quindi ecco due ricette, decisamente caloriche. Il primo è l’Elvis Sandwich: tostate due fette di pane in cassetta, spalmate una buona dose di burro d’arachidi e poi ricopritela con una banana tagliata a fette. Dopodiché chiudete il tutto e adagiatelo su di una padella dove in precedenza avete fatto sciogliere del burro. Quindi procedete a friggere il panino. Spesso Elvis richiedeva un’aggiunta di bacon croccante, che non guasta mai. Il secondo panino è il Fool’s Gold Loaf che veniva servito al Re al Colorado Mine Company, steakhouse di Denver. La ricetta prevede 8.000 calorie: si parte con una pagnotta di 30 centimetri, calda e imburrata. Dopodiché, in un lato svuotate un intero barattolo di marmellata di mirtilli e nell’altro, in egual misura, uno di burro d’arachidi (creamy). Quindi, farcite ulteriormente con mezzo chilo di bacon. Questo incubo dei cardiologi era pensato per sfamare dalle otto alle dieci persone, ma se il cliente era Elvis non c’erano spartizioni. Costava 50 dollari nel 1976, cioè circa 260 verdoni di oggi. Una sera un Elvis affamato, accompagnato da amici, decise di partire da Memphis, con il suo aereo, il Lisa Marie, e di farsi recapitare 22 panini per sé e la comitiva in un hangar dell’aeroporto di Denver. Il pasto venne accompagnato nel peggiore dei modi, cioè con bottiglie di champagne e acqua Perrier. Dopo due ore di bagordi, l’aereo ripartì per Graceland.

View this post on Instagram A post shared by Domenic’s Kitchen (@domenicskitchen)

Paul McCartney, Sugar butty e Marmite

Quando era bambino il panino preferito dell’ex Beatle era lo “Sugar butty”, che prevede semplicemente pane, burro e zucchero. E oggi invece? Qualcosa di più salutare. Prima di tutto vi serve un bagel. Una volta tagliato in due, ricoprite la base con una cucchiata di Marmite (crema spalmabile inglese, dal sapore salato), poi aggiungete una foglia di lattuga, dell’hummus, una fetta di formaggio e una di pomodoro, dei cetriolini, di nuovo una foglia di lattuga e per concludere senape al miele.

Paul McCartney on the perfect bagel sandwich

Guarda questo video su YouTube

Gwyneth Paltrow, Bar Luce & more

Durante la sua partecipazione al podcast Desert Island Dishes, Gwyneth ha rivelato i suoi due panini preferiti. Il primo è servito da Barney Greengrass, storico deli dell’Upper West Side di Manhattan. Non è presente nel menu, ma è possibile richiederlo ed è composto da due fette di pane di segale tostate con sopra tacchino, formaggio svizzero fuso, salsa russa, senape e insalata di cavolo, con sottaceti e salsa russa extra a parte. Viene servito “aperto” e al prezzo di 27 dollari, mancia esclusa. Il secondo panino consigliato da Gwyneth Paltrow è vestito Prada. Viene infatti servito al Bar Luce della Fondazione Prada ed è decisamente più sobrio del precedente. Ideale per l’estate, il sandwich comprende solo tonno, limone e rucola.

Bono Vox, Chip butty

Ancora una volta il palcoscenico è lo show di Colbert. A rispondere questa volta è Bono, che da buon irlandese sfodera il “Chip butty”, composto da due fette di pane imburrate che trattengono all’interno patatine fritte tagliate spesse. Carboidrati su carboidrati, soluzione ideale per il doposbornia. Il conduttore ha commentato poi con «il panino più irlandese che io possa immaginare». Suona interessante, da provare la prossima domenica.

Will Ferrell, con aggiunta di pompelmo

Non è ben chiaro se l’attore di Fratellastri a 40 anni fosse serio oppure ironico quando ha rivelato la ricetta. Tuttavia, video sulla preparazione sono stati fatti, è stato mangiato e anche apprezzato, quindi il panino esiste ed eccolo qui. Abbastanza inaspettato e con un pizzico di estate, il sandwich preferito da Will Ferrell prevede pane di segale tostato, maionese spalmata su entrambi i lati, una buona dose di salame e infine il colpo di scena, alcune fette di pompelmo. Ottima soluzione per chi non si decide a mangiare frutta oppure semplice abominio come l’ananas sulla pizza? Non lo so, ma lo vedo bene per un pranzo in spiaggia e per fare il pieno di vitamina C.

View this post on Instagram A post shared by Domenic’s Kitchen (@domenicskitchen)

Snoop Dogg, Bologna baby

Gusto e sonorità per la ricetta firmata da Snoop Dogg. Prendete tre fette di Bologna. E già qui vi chiederete: cos’è il Bologna? Un insaccato che vagamente ricorda la mortadella ed è molto diffuso negli Stati Uniti. A ogni modo, se non trovate un po’ di “Bologna” dal salumiere sotto casa va decisamente meglio se usate la mortadella, però che sia tagliata bella spessa perché dovrà passare in padella (magari con un po’ di burro?), giusto il tempo per renderla croccante. Poi adagiate sopra una sottiletta ciascuna (anche qui se fate l’upgrade con un formaggio a fette nessuno si offende) e attendete che si sciolga. Il pane, avrete capito, è preferibile passarlo prima in padella con un po’ di burro per tostarlo e insaporirlo. Si procede quindi all’assemblaggio: un po’ di senape e poi le tre fette di mortadella con il relativo formaggio fuso. Prima di chiudere il panino ecco il tocco sonoro dell’artista: una manciata di patatine al gusto BBQ. La ricetta è contenuta nel libro di cucina di Snoop Dogg (sì, avete letto bene).

@boundedbybuns What’s my name!? Well, my name is not Snoop Dogg, but that doesn’t stop us from making his OG bologna sandwich today. I’m posting this reel as a teaser for the sandwich and recipes I will be sharing on Monday. We’re going to take Snoop’s sandwich and add maximum effort to it. Check back Monday or hit the link in my bio to subscribe to my newsletter for free. ♬ original sound – Jonathan Surratt





Britney Spears, vibe Y2K

In un video su Instagram datato 2021 (e poi rimosso), la cantante preparò il suo sandwich preferito, ispirato a quello che 15 anni prima aveva mangiato da Schlotzsky’s a New York. Ecco come ricreare il panino della regina del pop degli anni Y2K: il pane da utilizzare è la ciabatta, la salsa invece è composta da formaggio di capra mescolato a noci pecan tritate. Una volta ottenuto un tutt’uno, dovrà essere spalmato all’interno delle fette di pane. Il ripieno prevede del pollo cotto in padella, tacchino, avocado, lattuga e alcune fette di pera. Non è solo il panino che predilige la popstar, è anche il suo personale suggerimento per l’estate. “Hit me baby one more time”.