Dentro la più grande operazione antiterrorismo della storia

Nel 2006, una coalizione di agenzie di intelligence occidentali sono state coinvolte in una corsa contro il tempo volta a impedire un grosso attentato organizzato da al-Qaeda mediante l’uso del perossido di acetone, un esplosivo molto potente e volatile. Disruption: Inside the Largest Counterterrorism Investigation in History, il nuovo libro di Aki Peritz, racconta questa storia. Ne pubblichiamo un estratto.

Assad Sarwar doveva nascondere le sue scorte di perossido di idrogeno. Non poteva rischiare di tenere la sostanza chimica in casa perché viveva con la sua famiglia, in una villetta a Wycombe, tra Londra e Oxford. Ne aveva comprate grandi quantità nei negozi di cibo salutista di tutta l’Inghilterra e il Galles ma adesso doveva trovare dove metterlo.

Era l’estate del 2006 e Sarwar era parte di quello che sarebbe diventato il complotto terroristico più importante dopo l’Undici Settembre. Insieme ad alcuni complici stava cercando di costruire esplosivi per una missione che avrebbe devastato l’Occidente. Era un momento di grande tensione, specie per la Gran Bretagna: poco meno di un anno prima altre due cellule di terroristi pakistani addestrati da al-Qaeda avevano colpito la metropolitana di Londra durante l’ora di punta. La prima aveva compiuto quello che era diventato il peggior attentato terroristico nella storia della città: 52 morti e centinaia di feriti. La seconda, che voleva anch’essa colpire i trasporti pubblici, aveva fallito quando gli esplosivi non erano detonati, perché gli attentatori avevano sbagliato la formula chimica. La cosa più preoccupante, però, era che entrambe le celle terroristiche avevano costruito i loro esplosivi e fatto i loro piani proprio sotto il naso delle autorità. La polizia semplicemente non aveva avuto sentore della loro esistenza, finché non aveva visto gli attentati in televisione.

Così, l’ultimo giorno di luglio, Sarwar era andato in città e aveva comprato un termometro, che gli serviva per tenere sotto controllo la temperature dell’esplosivo noto come perossido di acetone, a volte chiamato “la madre di Satana” e di tre piccole lampadine. Poi si era fermato a un supermercato per comprare una pala e alcuni biscotti. E poi era andato comprare una grossa scatola di metallo. Aveva messo tutto nel bagagliaio dell’auto.

Lo stesso giorno, aveva ordinato quattro contenitori di vetro, insieme a pipette, becker e cilindri di misurazione, da un negozio di Plymouth. Gli servivano per sintetizzare la sostanza chimica che avrebbe fatto partire l’esplosione. Rashid Rauf, il capo di al-Qaeda in Pakistan, era stato molto chiaro l’ultima volta che lui e Sarwar si erano incontrati: doveva mescolare perossido di idrogeno all’80% con della polvere di alluminio e aggiungere il detonatore.

Sarwar conservava nella sua camera da letto un quaderno dove prendeva appunti sulle cose da fare, in modo cifrato ma comprensibile. Dopo aver incontrato gli altri membri della sua cella, aveva scritto: “indagare su Bact, th, Coryton, Fawley, Kingsbury e Haven”.

Era una nota per se stesso. Si trattava dei nomi di terminal energitici in giro per la Gran Bretagna: Bacton, Theddlethorpe e Kingsbury erano legati a gasdotti; Coryton, Fawley e Haven erano raffinerie petrolifere. Da tempo Sarwar faceva ricerca sulle infrastrutture energetiche britanniche.

Quel giorno Sarwar si era recato in un bosco vicino a casa sua, un luogo noto come Booker Common Woods. Ci si era inoltrato con una grossa borsa verde sottobraccio. Era andato avanti , poi aveva piegato a destra, poi si era girato ed era corso indietro alla macchina, sempre con la borsa in mano. Tornato in auto aveva guidato fino a un parcheggio all’ingresso dell’area di Booker Common Woods, nella zona più vicina a casa sua. Sempre con in mano la borsa era entrato, si era inoltrato nel bosco, ed era scomparso nel verde.

Fuori era ancora giorno ma gli agenti sottocoperta della Thames Valley Police che seguivano Sarwar dovevano fare attenzione a rimanere fuori dal suo campo visivo, perché quel giorno a Booker Common Woods c’erano poche persone. Durante la sua prima sosta ci erano riusciti; durante la seconda erano rimasti sorpresi perché l’avevano perso di vista. Se fossero andati più avanti, a Sarwar sarebbe bastato girarsi per vederli. Non avevano la possibilità di chiamare supporto aereo per osservarlo dall’alto. Così avevano deciso di rimanere dove si trovavano, anche se non vedevano il loro bersaglio.

Mezz’ora dopo, Sarwar era riemerso dal bosco, questa volta senza la borsa verde. Ciò che i suoi inseguitori non avevano realizzato era che l’aveva usata per segnalare un luogo adatto dove scavare una buca, nei pressi di un albero. Gli agenti avevano solo notato che era entrato nel bosco con la borsa e ora se ne andava senza.

Il giorno dopo, la mattina presto, Sarwar era tornato nel bosco, stavolta con la pala e la scatola di metallo che aveva comprato il giorno prima. All’interno della scatola aveva messo il termometro, oltre a siringhe, becker, bottiglie di plastica, colorante alimentare, acido citrico e altre sostanze necessarie a costruire un detonatore. Aveva trovato la sua borsa di plastica verde nella foresta ai piedi di un albero. Erano le 4 o le 5 di mattina, prima che arrivassero i jogger e le persone che portavano fuori i cani. Che piano perfetto, aveva pensato Sarwar. E aveva cominciato a scavare.

Purtroppo non aveva realizzato quanta terra avrebbe dovuto smuovere per seppellire la scatola nel terreno. E non aveva realizzato quanto duro era il terreno. Aveva faticato e sudato per mezz’ora. Il suolo inglese si era rifiutato di collaborare. E così aveva lasciato perdere, abbandonato la pala nella boscaglia.

Forse non aveva usato la tecnica giusta. Forse scavare una buca richiedeva una certa esperienza, capacità manuali che lui non aveva. Era tornato a casa e aveva cercato su Google “come si scava una buca”. Aveva preso appunti. E poi era tornato nel bosco il giorno dopo, alla stessa ora, e aveva continuato a scavare. Di nuovo, aveva lasciato stare. Nascondere le sostanze chimiche stava diventando più complesso del previsto.

Era tornato nel bosco per la terza volta. Dalla sua cronologia Google sappiamo che questa volta aveva capito che la terra era argillosa e che bagnandola sarebbe stato più facile cavare. Si era portato un secchio d’acqua e l’aveva gettato nel punto dove doveva scavare. Anche stavolta, dopo aver sudato e faticato, aveva lasciato perdere ed era tornato a casa.

Quello stesso pomeriggio era tornato sul posto una quarta volta, ma anche stavolta la terra si era opposta ai suoi sforzi. Aveva camminato un po’ nel bosco, e poi aveva visto un albero caduto. Ai suoi piedi c’era un cavità, delle dimensioni giuste. La mattina dopo era tornato, ancora col favore delle tenebre, e aveva nascosto lì la scatola. Ma il buco alla base dell’albero era troppo piccolo, e parte della scatola veniva fuori. Per fortuna c’erano delle foglie cadute lì vicino. Così, il 7 agosto, Sarwar era andato a comprare un rastrello da giardino.

La polizia non sapeva cosa stesse succedendo. Nel pieno della notte, diverse unità erano state mandate nel bosco a cercare di trovare ciò che Sarwar voleva nascondere, con tecniche rudimentali e inefficaci. Un’altra cosa che le autorità si erano perse è che non era la prima volta che Sarwar nascondeva cose in giro nell’area. Erano mesi che comprava perossido di idrogeno e altre sostanze chimiche e le nascondeva in giro per boschi e foreste della zona, oltre che nel suo garage.

Nel frattempo, i complici di Sarwar stavano lavorando nella loro casa sicura di East London. Sicura per modo di dire: la polizia di Londra l’MI5 avevano già compiuto un raid notturno in incognito e piazzato telecamere e microfoni in giro per la casa. I dispositivi avevano cominciato a catturare i movimenti dei terroristi e alcune delle loro conversazioni. Ben lontana dalla versione hollywoodiana dei dispositivi di sorveglianza del ventunesimo secolo, questa strumentazione non era del tutto affidabile. L’audio era molto disturbato. I rumori esterni all’appartamento, come il suono dei clacson dalla strada, coprivano le voci. Ascoltare le intercettazioni era un lavoro ingrato. Nonostante ciò, qualcosa si sentiva. Il rumore di un bollitore. Il rumore di un trapano. La maggior parte dei discorsi invece erano confusi, difficili da decifrare. Chi ascoltava non era sicuro di cosa stesse venendo detto.

La cellula terroristica di Londra era formata da un gruppo di ventenni londinesi, ma il capo era un uomo di nome Abdulla Ahmed Ali. Lui e i suoi complici sapevano di dover nascondere i detonatori, nascosti dentro innocue pile. Avevano scoperto che le pile Energizer che si vendevano in Inghilterra erano difficili da aprire e svuotare, ma quelle prodotte in Pakistan si prestavano bene allo scopo.

Ali e il suo vice, un 20enne di nome Tanvir Hussain, avevano fatto alcuni esperimenti con bottiglie di plastica di integratori, che avevano svuotato facendo un buco sul fondo e avevano riempito di un altro liquido, a cui stavano cercando di dare il colore dell’integratore con dei coloranti alimentari. Solo che dopo alcuni giorni la polvere del colorante si separava dal liquido, e il colore andava via.

Altro rumore di trapani, altre conversazioni incomprensibili. Alla fine i rumori si erano fermati e gli investigatori avevano potuto sentire Ali che sembrava parlare di donne. Mentre Ali e Hussain parlavano continuavano a fare esperimenti con i liquido e le bottiglie di plastica. Il risultato finale erano bottiglie che avevano tutto l’aspetto di normali integratori.

Per far detonare le bombe, gli uomini avevano in mente di collegare le bottiglie a delle lampadine tramite dei fili di metallo. Una soluzione semplice ed elegante. Quale guardia di sicurezza si sarebbe presa il disturbo di esaminare una bottiglia di integratore?

Mentre facevano questi programmi, Ali si era messo a insultare uno dei loro complici e il video che aveva registrato nei giorni precedenti proprio in quella stanza. Il video era un classico video di quelli da pubblicare dopo l’attentato, con le confessioni del terrorista suicida. “Quando abbiamo fatto le prove ha proprio fatto schifo”, aveva detto Ali ad Hussain. “Balbettava, si mangiava le parole, l’ha fatto di fretta”.

Hussain era d’accordo: “Non prendeva la cosa sul serio”.

Anche Ali la pensava così. Il loro compagno aspirante attentatore suicida non prendeva niente sul serio. Ali gli aveva scritto il testo che doveva recitare, lui doveva solo dirlo davanti alla telecamera, ma continuava a confondersi e non riusciva a concentrarsi sulla cosa.

Poi i due terroristi avevano cominciato a parlare d’altro. Alla fine Ali aveva detto a Hussain: “Siamo sei persone, vero? Io, Omar B., Adnan, Iwo, Aro, Waheed”.

“Sì, sei, no?”

“No, siamo in sette”

Poi avevano fatto l’elenco di tutti i membri della cellula. Ali, Tanvir Hussain, Adnan Khatib, Ibrahim Savant, Arafat Khan, Umar Islam (ovvero Omar B.) e Waheed Zaman.

“Quindi sette?”

“E poi ci sono altre tre unità”

“Altre tre unità?” Ali sembrava confuso.

Hussein allora si era messo a contare: “Sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quindici, diciotto… Venti”.

Immaginate lo shock degli investigatori all’ascolto. Ali e Hussain avevano appena rivelato che a Londra c’erano una ventina di aspiranti attentatori suicidi. A quel punto, solo questa cellula era sottoposta a sorveglianza.

Per quanto riguardava la natura precisa degli attentati da compiere, Ali non aveva ancora deciso, anche se dal Pakistan riceveva pressioni perché fissasse una data. Così aveva detto a Hussain: “sarà per qualche giorno prima della fine dell’anno”. Dipendeva tutto da quanto velocemente sarebbero riusciti a costruire gli esplosivi e ottenere i passaporti.

E poi: “Texas, pensavo a Dallas, oppure a Chicago o al North Carolina, o al South Carolina… e magari anche la California? La California, le spiagge, Los Angeles… sì, voglio andarci”.

E ancora: “Questa missione è una grande missione, lo sai? Non è facile, sai com’è”.

A questo punto quasi tutti, nel mondo dell’antiterrorismo, sentivano di essere diverse mosse indietro rispetto a questi jihadisti. C’era bisogno di più operativi per affrontare la crisi. Era stata diramata quindi una circolare in tutto il Paese: servivano agenti esperti di sorveglianza, effetto immediato. Facendo un rapido calcolo, se ogni squadra di 10 poliziotti lavorava su un turno di 8 ore, per ogni sospetto ci volevano 30 poliziotti per una sorveglianza 24 ore su 24. Il che voleva dire 240 poliziotti per 8 sospetti. All’inizio di agosto, centinaia di poliziotti avevano cominciato ad arrivare a Londra da tutta l’Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia, dall’Irlanda del nord.

E non ci si poteva affidare a poliziotti qualsiasi. Le persone più capaci per queste missioni erano quelle con determinate caratteristiche: aspetto fisico normale e disponibilità a dare tutto per il lavoro, a farci ruotare intorno tutta la loro vita. Persone disposte a lavorare a qualsiasi ora della notte, nel weekend e durante le vacanze. A saltare compleanni e anniversari di matrimonio, nonché funerali.

Impedire questi attentati – un’operazione che aveva ricevuto il nome in codice OVERT – era diventata una priorità, un lavoro 24/7. Alcuni agenti avevano smesso di tornare a casa e si erano trasferiti in hotel, vedendo solo i colleghi della polizia. Molti non avevano idea della portata totale dell’operazione, di ciò che stava accadendo, di ciò che gli americani stavano intanto facendo a Washington e in Pakistan. A molti erano stati dati alloggi vicino alla stazione di polizia di Paddington Green, un edificio di cemento degli anni Sessanta sgradevole ma situato in una posizione ottima, e soprattutto costruito per rispondere a minacce terroristiche. La Thames Valley Police era rimasta responsabile della sorveglianza di Sarwar e dei pochi altri terroristi di Wycombe.

Questi uomini e donne altamente qualificati dovevano assicurasi di non essere riconosciuti dai sospetti e dai loro conoscenti, un compito complesso e reso ancora più impegnativo dalle paranoie dei terroristi. Il loro era un lavoro noioso e faticoso, con brevi momenti di attività febbrile. Nella zona est di Londra le unità mobili di sorveglianza, i team statici e mobili di agenti si scontravano con strade affollate e luoghi frequentati da amici e parenti. Ma negli ultimi anni la polizia aveva fatto molti sforzi per aiutare i suoi agenti a rimanere nascosti e adattarsi ai contesti e questi sforzi avevano pagato.

Alla fine, al caso avevano lavorato oltre 800 agenti, prevenienti da quasi tutte le squadre di sorveglianza del Paese. Il governo britannico aveva persino ritirato dall’Irlanda del nord le squadre addette a monitorare i terroristi dell’IRA, e aveva mobilitato le unità di sorveglianza dell’esercito. “Se i boy scout avessero avuto un’unità di sorveglianza avremmo usato anche loro”, aveva detto Steve Dryden, il capo della sorveglianza della polizia di Londra.

Al quartier generale della Thames Valley Police nell’Oxfordshire, la task force operava a tutti i livelli. Gli agenti lavoravano ininterrottamente, a volte per più di 24 ore di fila. Alcuni provavano a dormire un po’ sul pavimento o sui divani nella stazione di polizia, spesso con scarso successo. Gli stessi agenti cominciavano a stancarsi per il ritmo incessante dell’operazione, soprattutto perché non c’era alcuna fine in vista. Alle sfide già esistenti si aggiungeva l’esaurimento nervoso degli agenti e gli errori che avrebbe provocato. Per evitarlo ogni tanto agli agenti veniva dato un giorno libero per recuperare il sonno arretrato e vedere le famiglie, ma era più l’eccezione che la regola.

Intanto, i team di sorveglianza che lavoravano sui diversi luoghi e obiettivi mandavano decine di migliaia di bit di dati. Gli americani mandavano dati top secret, che la maggior parte dei poliziotti non aveva il permesso di vedere. I dati sulle minacce terroristiche erano tantissimi: bisognava sistematizzarli, verificarli, fare controlli incrociati, organizzare le informazioni man mano che arrivavano, quasi in tempo reale. C’erano riunioni di alto livello almeno tre volte al giorno. Alcuni agenti dovevano fare turni doppi o tripli, per unità di sorveglianza mobile e statica. Gli stessi politici erano consapevoli della tensione in corso: dal primo ministro al ministro dell’Interno. E i capi dei servizi segreti richiedevano continuamente aggiornamenti. L’operazione OVERT era diventata una crisi nazionale.

Quando dalle intercettazioni erano emerse le parole “Dallas”, “Chicago” e “California” era successo esattamente quello che gli inglesi immaginavano. Gli americani erano impazziti.

I contorni del piano terrorista stavano ora prendendo forma. Gli attentatori volevano eludere i controlli di sicurezza ed entrare negli Stati Uniti, in qualche modo. Era ovvio che l’avrebbero fatto in aereo, magari su diversi voli.

Negli Stati Uniti, tutti ricordavano perfettamente dove si trovavano e cosa stavano facendo nel momento in cui gli aerei avevano colpito il World Trade Center e il Pentagono. Tutti conoscevano le conseguenze dell’inazione. Tutti conoscevano qualcuno che era morto quel giorno. Al-Qaeda stava pensando di replicare quel piano audace e l’obiettivo erano ancora gli USA.

A differenza dell’ultima volta, tuttavia, gli Stati Uniti erano in grado di avere un vantaggio sul nemico. Ma c’erano delle crepe che si stavano formando in tale vantaggio. Gli USA vedevano la lotta ad al-Qaeda come la lotta a un nemico implacabile, mentre gli inglesi al consideravano una normale organizzazione criminale. Questa differenza di prospettiva portava gli americani ad essere più aggressivi in tutto il mondo nell’affrontare la minaccia rispetto agli inglesi, che stavano cercando di costruire un caso che potesse reggere in un tribunale.

Fran Townsend è la donna che si è occupata delle comunicazione della Casa Bianca con la Gran Bretagna a nome del presidente degli Stati Uniti. Nell’ufficio al piano terra dell’Assistente del presidente per la sicurezza interna e l’antiterrorismo sembrava di stare dentro un sottomarino militare, perché il soffitto era basso e incombente. Per Townsend non era un problema, i suoi collaboratori più alti come Steve Kappes della CIA erano costretti a piegarsi un po’ quando entravano nella stanza. A questo punto, Townsend aveva già cominciato a dormire in ufficio, su un divano, nel caso in cui succedesse qualcosa di imprevisto.

Townsend tempestava gli inglesi di domande del tipo: quante persone compongono questa cellula? Con chi sono in contatto? Qualcuno di queste decine di sospetti ha amici che lavorano in una compagnia aerea? Townsend era anche preoccupata del fatto che la Gran Bretagna non avesse ancora informato il personale aeroportuale e quello del settore dei trasporti della possibilità di una minaccia proveniente da un bagaglio. Le bombe che i terroristi stavano preparando sarebbero state fatte con esplosivi di nuovo tipo, e le decine di migliaia di addetti allo screening non avevano idea di che aspetto e che odore avesse il perossido di idrogeno. Concentrato, è un materiale denso e viscoso, come uno sciroppo. L’unico modo per rilevarlo sarebbe stato quello di scuotere la bottiglia e vedere come si comportava il contenuto. Gli addetti alla sicurezza degli aeroporti di Londra, New Yorke. Los Angeles non avrebbero saputo cosa cercare e anche i potenti macchinari per il rilevamento messi in funzione dopo l’Undici Settembre non sarebbero serviti a niente.

Presto Townsend si era imbattuta nelle reticenze degli inglesi, che desideravano mantenere aperta l’indagine alla possibilità di portare i sospetti in tribunale. Il rappresentante del MI5 negli Stati Uniti, aveva detto a Townsend che avevano tutto sotto controllo. Tutte le persone coinvolte nell’indagine erano sotto sorveglianza. Ma di fonte alle domande di base sulla sicurezza negli aeroporti, aveva risposto “ti faccio sapere”.

A Langley, nel quartier generale della CIA, Michael Hayden e il resto dei vertici dell’Agenzia avevano un’idea chiara delle possibili conseguenze dell’approccio inglese. “Sappiamo cosa al-Qaeda vuole fare”, aveva detto Hayden. “Ottimo. Arrestiamoli allora!” E per quanto riguardava le conseguenze legali, “vedetevela voi” aveva detto ai britannici. Ovviamente l’MI6 si era opposto dicendo che bisognava costruire il caso. “No. Basta arrestarli”, aveva detto Hayden. “Perché prima dell’Undici Settembre la pensavamo così anche noi, e poi tre aerei hanno colpito le Torri e il Pentagono. Su. Arrestateli e basta”.

Al centro della rete, centinaia di agenti britannici lavoravano sul filo del rasoio. Sapevano che gli americani erano attenti, infastiditi e che chiedevano un’azione immediata. “C’erano differenze tra il nostro approccio e quello degli americani”, ha raccontato Steve Dryden. “Gli americani hanno adottato, come sempre, un approccio diverso. Volevano interrompere la cospirazione e occuparsi poi delle conseguenze”. In altre parole, gli americani puntavano a vanificare gli sforzi di indagine degli inglesi.

In seguito, ridendo, Townsend ha detto che aveva capito che gli inglesi erano “molto arrabbiati per il fatto che stessero ricevendo pressioni da una donna che stava alla Casa Bianca. Era questo che li infastidiva”. Ma gli aerei che avrebbero portato i terroristi in America stavano per partire e nessuno sapeva bene quando sarebbe stato lanciato l’attacco, o quanti terroristi ci fossero in circolazione. “Sembrava di essere tornati nell’agosto 2001, ma peggio”.

Ciò che Stati Uniti e Gran Bretagna non sapevano era che al-Qaeda aveva già effettuato con successo una prova generale dell’attentato. Il gruppo aveva collocato tutti gli attentatori e le componenti delle bombe, eccetto gli esplosivi, su un volo di linea. “Lo scopo dell’esercitazione”, aveva detto più tardi Rashid Rauf di al-Qaeda, “era verificare che nessuno dei componenti subisse un controllo di sicurezza”.

E così era stato.

Questo articolo è un estratto dal libro Disruption: Inside the Largest Counterterrorism Investigation in History di Aki Peritz, ed è apparso originariamente su Rolling Stone US