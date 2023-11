Davvero abbiamo scoperto l’identità di Banksy?

Risale a vent’anni fa l’intervista registrata dalla BBC che potrebbe fornire ulteriori informazioni circa l’identità segreta dello street artist più famoso – e chiacchierato – al mondo. Per ora, le ipotesi sul “vero nome” di Banksy hanno preso in considerazione personalità come Jamie Hewlett (co-creatore dei Gorillaz con Damon Albarn, ma anche illustratore e fumettista) e Robert Del Nata (Massive Attack). Le teorie non hanno mai ricevuto conferma ufficiale.

La registrazione della BBC risale all’estate del 2003: durante un’intervista prima dell’inaugurazione di Turf War, la prima grande installazione di Banksy, tenutasi a Londra, il giornalista Nigel Wrench chiede all’artista il permesso per poter usare il suo vero nome, aggiungendo che, apparentemente, l’Indipendent l’aveva già fatto. Wrench conclude ipotizzando che Banksy si chiami “Robert Banks”. La risposta non conferma né smentisce, ma aggiunge un dettaglio: «Mi chiamo Robbie».

La registrazione è tornata a galla durante la produzione del podcast BBC The Banksy Story, disponibile da luglio.