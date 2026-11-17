Arriva a Milano una mostra per ricordare Giovanni La Monaca, fotografo scomparso lo scorso 9 agosto a Filicudi, nelle Isole Eolie, all’età di 44 anni. Si intitola COMPARE e sarà ospitata dal 27 novembre al 1° dicembre negli spazi di DOTS, in via Andrea Salaino 12 a Milano.

Organizzata dagli amici di La Monaca, con il supporto e la curatela di Sebastiano Leddi di Perimetro, l’esposizione ripercorre la vita e lo sguardo del fotografo attraverso una selezione di immagini, pensate per costruire una memoria collettiva del suo lavoro e delle sue passioni.

Nato a Messina nel 1982, Giovanni La Monaca si era avvicinato alla fotografia attraverso la musica elettronica, una delle sue grandi passioni insieme alla pallanuoto. Nel 2004 si era trasferito in Toscana, dove aveva affiancato l’attività di allenatore a quella di DJ, collaborando anche con Basement Production in occasione del Sónar Festival di Barcellona.

Proprio in quegli anni aveva sviluppato un legame speciale con Filicudi, diventata uno dei soggetti ricorrenti dei suoi scatti. Nel 2015 si era trasferito a Milano per lavorare nella casa di produzione Utopia, fino a ricoprire il ruolo di direttore di produzione, senza mai abbandonare la fotografia, utilizzata come strumento per raccontare luoghi, persone ed esperienze.

COMPARE raccoglie centinaia di fotografie in diversi formati, dalle piccole stampe Fine Art fino a due immagini di grandi dimensioni, alte tre metri. Un percorso espositivo che restituisce la varietà del suo sguardo e il rapporto con i luoghi e le persone incontrate nel corso della vita.

La mostra avrà anche una finalità solidale: una selezione delle fotografie sarà messa in vendita attraverso una piattaforma online dedicata, con la possibilità di acquistare le opere durante l’esposizione e nei giorni successivi. L’intero ricavato sarà destinato all’istituzione di una borsa di studio intitolata a Giovanni La Monaca presso il CFP Bauer di Milano, per sostenere la formazione di nuovi talenti della fotografia. L’inaugurazione si terrà il 26 novembre con un evento su invito, mentre dal 27 novembre al 1° dicembre la mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico, dalle 10:30 alle 20:00, previa registrazione.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Crafted, InScena, MovieChrome, Utopia e delle persone che hanno partecipato alla raccolta fondi su GoFundMe, con il patrocinio di ADCI – Art Directors Club Italiano. La colonna sonora originale è firmata da Alessandro Branca e Francesco Leali, mentre il light design è di Amilcare Canali.