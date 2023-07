Una tre giorni di Yoga, trekking e musica elettronica in Calabria

Se durante il primo fine settimana di agosto vi trovate in Calabria, be’, non esitate a recarvi a FRAC. Un festival giunto alla sua settima edizione sotto la direzione artistica di Nicoletta Grasso, che propone una tre giorni scoppiettante dal tramonto all’alba, ma non con gli stessi esiti del film di Tarantino.

All’interno di una maestosa abbazia, quella benedettina di Sant’Eufemia Vetere a Lamezia Terme, il festival proporrà un percorso immersivo nella natura: visual e performing art, live audio-video, live show e dj set di musica elettronica. Il tutto si svolgerà dal 4 al 6 agosto, dalle 18:00 alle 04:00 del mattino, con una line-up intensa composta da artisti del calibro di Caterina Barbieri, Flavia Massimo, Francesca Heart, Grand River, Isabella Forciniti, Jolly Mare, Nadia, Paolo Gaudio, Pellegrino & Zodyaco, Remo De Vico, Salò, Pazz, Vagliolise.

Una proposta non convenzionale e ricca di contenuto, con una profonda ambizione spinta dalla crescita dei risultati delle edizioni passate. Si inizia al tramonto con le performance, quindi i live, per poi concludere la serata con i dj set fino a chiusura. L’ultima notte la location sarà spoilerata ai partecipanti per una chiusura unica.

Il tutto condito da un fantastico connubio con pratiche di yoga, trekking e attività legate al territorio guidate da T Space, collettivo che promuove un’etica rispettosa del territorio locale, costruendo itinerari e attività in linea col concetto di slow life. L’obiettivo è sperimentare nuovi modelli di viaggio e aggregazione, che possano mettere a disposizione della comunità strumenti utili per una più ampia discussione sulla valorizzazione e riqualificazione dei sistemi turistico-culturali.

T Space allestirà il proprio ART-Camp proprio accanto all’Abbazia Benedettina che ospiterà il festival per accompagnare chiunque vorrà in gite tra natura incontaminata, degustazioni di prodotti locali, rovine archeologiche e sorgenti termali naturali.

Al crepuscolo, dove il ricordo del mito e l’energia del contemporaneo si traducono tra arte e musica, si metteranno in atto le danze per dare vita a una line up che mira a rievocare sonorità e visioni che ci portano in una dimensione celestiale. In un Eden che invita al viaggio, sollecitando diversi stati d’animo, spaziando su di uno spettro sonoro amplificato dalla bellezza circostante.

Mentre le attività di Yoga Retreat si svolgeranno al tramonto, e saranno condotte da Marco Magliavacca, il quale ci condurrà in una pratica volta alla meditazione e all’equilibrio per insegnarci a mediare tra le polarità a cui siamo costantemente esposti dal titolo Between heaven and heart.

Ci sarà anche un’Area Kids a cura di “Tata Mary” che permetterà anche ai genitori di ballare sereni e di approfittare delle diverse attività come quella anche del trekking all’alba sul Monte Mancuso.

Oltre alle esibizioni ci sarà anche una serie di contenuti extra, come la presentazione del workshop L’umana Voce: un corso di canalizzazione vocale tenuto dall’artista Eva Geist.

Il Festival fa incontrare e dialogare il mondo delle musica elettronica e quello delle arti performative, e si svolgerà dal 4 al 6 agosto 2023. Che dire: munitevi di scarpe comode e non mancate!