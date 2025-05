TVBoy torna a Milano con una mostra sull’amore (e sulla politica)

Dal 22 maggio al 14 giugno 2025, la Galleria Deodato Arte ospita Omnia Vincit Amor, nuova personale di TVBoy. Dietro lo pseudonimo c’è Salvatore Benintende, classe 1980, uno dei nomi più importanti della street art europea. Il titolo della mostra – una citazione da Virgilio – vuole essere un’affermazione politica. Perché, ci viene detto, l’amore non è tema astratto, ma un dispositivo di resistenza.

Le opere in mostra raccontano un sentimento capace di attraversare barriere ideologiche, sociali, storiche. È il caso di Peace\&Love, lavoro che ritrae due soldati nemici intenti a baciarsi. Un’immagine semplice, quasi naif, ma anche scomoda: ritrae una forza disarmante che annulla i confini dell’odio. Ancora una volta, l’ironia e l’estetica pop servono da grimaldello per parlare di potere, media, identità.

La carriera dell’artista siciliano, oggi di base a Barcellona, è iniziata sui muri ma è passata anche per musei e collezioni internazionali. Le sue opere hanno raggiunto città come Los Angeles, Berlino e Kiev, dove ha realizzato 15 murales dopo l’invasione russa in collaborazione con CESVI. Una testimonianza del suo impegno politico e civile, sempre filtrato da una narrazione visiva diretta e accessibile.

La mostra milanese si estende oltre lo spazio fisico della galleria: grazie a Urban Vision, media partner dell’evento, una selezione di opere verrà esposta su maxi schermi digitali in giro per la città. Un modo per riportare l’arte negli spazi pubblici, anche quando non è più murales.

A chi si chiede se l’arte possa ancora cambiare qualcosa, Omnia Vincit Amor risponde con immagini. Il messaggio non è nuovo, ma resta necessario.

L’esposizione sarà inaugurata il 21 maggio alle 18:30 presso la Galleria, alla presenza dell’artista.