Opere d’arte per la prima pandemia del mondo globalizzato

A Barcellona lo stesso Tvboy si è dilettato a rimaneggiare il celebre manifesto con cui nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, l’esercito Usa lanciò una campagna di reclutamento. Lo ha adattato al presente: «I want you to stay home», dice lo Zio Sam, la personificazione degli Stati Uniti, con il viso coperto da una mascherina protettiva e la bandiera dell’Europa in bella vista. «È un poster di guerra analogo ad altri che che a volte sono stati accompagnati dalla frase “Uniti restiamo in piedi, divisi cadiamo», scrive sul suo sito Tvboy, che ha ribaltato il concetto: «Divided we stand, united we fall». Tutti a casa, insomma, è un obbligo e una responsabilità, e gli artisti dicono la loro. Milo Manara ha condiviso su Facebook un’illustrazione che mostra un’operatrice sanitaria in piedi di fronte a un gigantesco virus, con la postura di chi non ha alcuna intenzione di arretrare, di lasciargli spazio per diffondersi. Unico commento del grande fumettista famoso per la sensualità delle sue figure femminili, un «grazie» inviato virtualmente dal web a dottoresse, infermiere e operatrici sanitarie che stanno affrontando l’emergenza Covid-19 mettendo a rischio le loro vite.