Milano Design Film Festival, dentro le forme che attraversano il mondo

I due autori del film, durante la chiacchierata di presentazione, hanno sottolineato una cosa, ad avviso di chi scrive curiosa e importante: per la realizzazione di questo racconto (usiamo “racconto” con cognizione di causa, Ambasz non crea tavole tecniche per i suoi progetti, ma narrative, e le loro radici affondano nell’immaginario di favole e miti) hanno deciso di non utilizzare alcuna visione dall’alto girata tramite cineprese rialzate o droni. Pensiamoci: «Quante volte vediamo un’architettura dal cielo? Ne siamo immersi, la abitiamo, ma non ci voliamo sopra, siamo radicati davanti ad essa», e al pari di radici che attingono da un’immaginazione visionaria, ci rendiamo conto che Emilio Ambasz, e questo film, hanno volutamente creato una prospettiva terrena che affonda in un «onirico totale. Cioè, quando si cede alla propria visione, ci si ritrova isolati, ma si intuisce di non trovarsi in solitudine, perché sempre da essa, dalla visione, siamo accompagnati» (la citazione è di Emilio Ambasz).

Ne sia prova il fatto che, per quanto l’architetto non fosse presente in sala, le pareti registravano comunque la sua “vibrazione”, la forza del suo pensiero e dei suoi racconti-progetti, precursori, in tempi non sospetti, dell’esigenza di dover far tornare a respirare il nostro pianeta.