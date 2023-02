JR porta a Milano i suoi mille volti

JR è tornato a Milano, e anche questa volta lo ha fatto in grandissimo stile. Dopo cinque anni, il fotografo parigino ritorna in città con mille ritratti fotografici dedicati agli anziani. Il progetto è promosso dal Comune di Milano e realizzato da ArtsFor, in collaborazione con il museo del Novecento.

Le foto avvolgeranno la facciata dell’Arengario in Piazza Duomo e l’installazione, già visibile dal 30 gennaio, rimarrà tale fino al 14 febbraio. Invece il 3 febbraio saranno i muri esterni della RSA “Coniugi e Ferrari” in via dei Cinquecento a Corvetto, ad essere investiti di questo nuovo racconto deciso dall’estroso artista Francese.

Per chi fosse interessato, l’installazione, composta da più di cento ritratti, verrà allestita tra le 10 e le 12 di venerdì.

Il lavoro di arte pubblica e partecipativa “Ora tocca a voi”, fa parte del più grande progetto di JR InsideOut, che ha visto luce già dal 2011 (https://www.insideoutproject.net/en/).

Da dieci anni il fotografo – e street artist – promuove la divulgazione di questa immane operazione nel mondo. Sono oltre duemila le installazioni portate a compimento in 148 paesi, e quasi mezzo milione le foto realizzate per dare voce a tutte quelle comunità che la maggior parte delle volte rimangono silenziose agli occhi del mondo. Tocca argomenti cardine del dibattito pubblico contemporaneo come diversità, comunità, femminismo, razzismo, cambiamento climatico, istruzione, diritti e arte, che trovano tutte il loro posto all’interno di questo progetto.

E con “Ora tocca a voi” ha voluto dar voce agli anziani, all’indomani di una pagina di storia segnata da un duro periodo di isolamento, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del loro ruolo, e sul confronto tra le diverse generazioni. Già a partire da maggio 2022, per circa sei mesi, gli studenti del Corso di fotografia dell’Accademia di Brera hanno visitato quaranta RSA italiane, per incontrare gli anziani e le anziane ospiti e coinvolgerli nel progetto.

Ora non tocca altro che aprire bene gli occhi, e immergersi in questi grandi past-up a fondo pois.