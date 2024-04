‘Contaminazioni’: Flaminia Veronesi è la prima artista del nuovo format milanese tra arte e musica

Mettici un artista e le sue opere. Mettici ambiente creato su misura tra musica e cocktail. Mettici un polo come Germi, il centro culturale fondato dagli Afterhours nel cuore di Milano. È questa l’idea dietro Contaminazioni, una serie di mostre-eventi dedicata alla fusione tra arte contemporanea e musica dal vivo a cura di San van Bussel e Manuela Nobile.

Un appuntamento a più episodi che inaugurerà a Milano il prossimo 10 aprile. La prima ospite di questo format sarà Flaminia Veronesi che contaminerà lo spazio con le sue primissime opere dedicate al gioco – considerato dall’artista l’esercizio assurdo che cuce la ferita tra uomo e mondo – e alle dimensioni che genera. L’artista meneghina ha sviluppato così la sua arte intorno a microcosmi e miniature, diorami e piccoli mondi fittizi di realtà estrema per far affacciare lo spettatore su di una realtà parallela e immaginaria tra memoria e fantasia.

La mostra di Flaminia Veronesi, che trasformerà Germi in un suo personale mondo, sarà accompagnata dal live dei Delicatoni (da noi già scelti per Classe 2023), che completeranno la contaminazione della serata insieme ad un cocktail pensato appositamente per l’evento.

Il progetto è realizzato grazie a galleria Tommaso Calabro, con Istituto Italiano di Fotografia IFF e Rolling Stone.