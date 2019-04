Christo impacchetterà l’Arco di Trionfo di Parigi

Christo ha annunciato la sua prossima opera, la prima con la tecnica dell'”impacchettamento” dopo dieci anni. Dal 6 al 19 aprile 2020 l’artista coprirà completamente l’Arco di Trionfo di Parigi.

Dopo la scomparsa della moglie Jeann-Claude non aveva più realizzato opere con questa tecnica, ma in passato avevano imballato monumenti e luoghi in tutto il mondo, dal Reichstag di Berlino a una parte delle Montagne Rocciose.

L’Arco di Trionfo sarà ricoperto da 25 mila metri quadri di polipropilene riciclabile e 7 chilometri di corda rossa. Non saranno richiesti finanziamenti pubblici ma il costo dell’opera sarà sostenuto dalla vendita di materialei preparatori realizzati dall’artista.

Una delle ultime opere di Christo è stata realizzata proprio in Italia nel 2016: si chiamava The Floating Piers, quella passerella dorata sul Lago d’Iseo che era stata invasa di persone.

Today Christo announced L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris), on display April 6-19, 2020. For 14 days the Arc de Triomphe will be wrapped in 25,000 sq meters of silvery blue recyclable fabric and 7,000 meters of red rope. #ChristoParis pic.twitter.com/zOfhRhsqVH

— Christo and Jeanne-Claude (@ChristoandJC) 3 aprile 2019