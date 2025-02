A Madrid è sempre primavera

Madrid is blooming, titolava qualche mese fa The Economist. E mai titolo sembrò più azzeccato per raccontare l’incredibile esplosione che la capitale spagnola ha avuto nel corso degli ultimi anni. Giovane, dinamica, seducente e (fino a questo momento) per nulla esosa, Madrid sta vivendo una sorta di rinascimento culturale ed economico, capace di calamitare a sé non solo orde di turisti ma anche giovani e famiglie provenienti da ogni angolo d’Europa, che qui hanno scelto di trasferirsi per imparare el arte de vivir. Un posto magico, insomma, che ha voglia di essere felice. Reso ancora più speciale grazie alla presenza protettiva del Parco del Retiro, qui quasi sempre in fiore, da alcuni dei musei più belli del mondo, dai tapas bar che sfornano tortillas, croquetas e jamón a getto continuo e dai ristoranti pieni a ogni ora del giorno e della notte.

Uno dei momenti più speciali per visitare la metropoli castigliana è marzo, il mese in cui si tiene la fiera d’arte contemporanea ARCO. Dal 5 al 9, infatti, Madrid diventa il cuore della creatività internazionale. Nulla a che vedere con ciò che accade a Londra e Parigi in occasione di Frieze e Art Basel, ma è comunque un momento importante, non foss’altro perché la fiera spagnola offre il miglior punto di vista possibile sullo stato di salute dell’arte latino-americana, ponendosi come una sorta di avamposto ideale per svelare al mondo tutto ciò che ribolle dal Golfo del Messico (ma si chiama ancora così?) alla Patagonia.

E, nel 2025, ARCOmadrid celebra la sua 44esima edizione puntando le luci sull’Amazzonia, protagonista del progetto centrale. Il programma, curato da Denilson Baniwa e María Wills in collaborazione con l’Istituto per gli studi postnaturali, Wametise: idee per un amazofuturismo, esplorerà nuove forme di creatività grazie all’intervento di ideali esistenze ibride tra corpi umani, vegetali, fisici e metafisici. Molti saranno gli stand occupati da gallerie importanti: come la Lelong, la nostra Massimo Minini, Perrotin, Peres Projects, Richard Saltoun e Thaddaues Ropac.

Ma Madrid è come un cocktail ricco di ingredienti diversi. È così che all’arte si aggiunge la buona cucina. Da queste parti sono infinite le proposte dedicate al palato. Da non perdere per nulla al mondo sono le tabernas, spesso nascoste fra palazzi maestosi e piazze iconiche. Per pranzo ne consigliamo un paio.

La prima è lo storico Restaurante Botin, in Calle Cuchilleros 17, a pochi passi da Plaza Mayor. Certificato dal Guinness dei primati come il “ristorante più antico del mondo”, è stato fondato nel 1725 da un francese e offre piatti tipici della gastronomia castigliana. Dal cochinillo asado (maialino da latte arrosto) ai prosciutti iberici, dal gazpacho alla sontuosa tarta de queso. Adorato da Hemingway, pare che qui vi abbia lavorato anche un giovanissimo Goya, come lavapiatti.

View this post on Instagram A post shared by Restaurante Casa Botin (@restaurante_botin) Altro nome da segnare è quello della Taberna de la Daniela, nel cuore del Barrio Salamanca, forse la zona più esclusiva della città. Il ristorante in questione è il regno del cocido (tradizionale zuppa di carne e verdure) per i madrileni del quartiere che si danno appuntamento qui ogni domenica. Fra i must anche la tortilla de patatas preparata all’istante e le croquetas de jamon. Giusto il tempo di un café con hielo (caffè con ghiaccio) e poi si vanno a scoprire alcune delle mostre più attese. View this post on Instagram A post shared by Taberna de la Daniela (@tabernadeladaniela) Come A Life in a Few Lines, prima grande retrospettiva europea dedicata all’artista libanese Huguette Caland, la cui vita e lavoro hanno attraversato decenni, continenti e media, sfidando le convenzioni estetiche e sociali del suo tempo. Sono in scena fino al 25 agosto al Museo Reina Sofía circa 300 disegni, dipinti, sculture e documentari che mostrano un’artista profondamente connessa alla comunità, alla comunicazione e all’idea di casa. Fino al 16 marzo invece il Prado ospita Sigmar Polke. Afinidades desveladas. Curata da Gloria Moure, riunisce più di quaranta pezzi dell’artista tedesco – tra dipinti, fotografie e disegni – insieme al magnifico Las viejas o El Tiempo (1810-12) di Goya, appartenente al Museo di Lille, che viene presentato per la prima volta in Spagna insieme alla sua radiografia, un’immagine che rivela composizioni che hanno attratto in modo speciale Polke. Si tratta della prima personale del grande artista a Madrid, e propone un dialogo tra la sua carriera e l’impronta indelebile che Francisco de Goya ha impresso nel suo lavoro e nel suo pensiero.