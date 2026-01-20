Alla fine si son “rotti” pure i Beckham

Non si salva nessuno, neanche le famiglie che sembrano perfette. O forse sarebbe meglio dire: soprattutto quelle che lo sembrano. Il nuovo caso familiare, anzi la nuova feud come si dice ora, che sta facendo parlare il mondo è quella dei Beckham. Perché dopo Harry e Meghan di Sussex che mollano la famiglia reale per volare a LA, scrivere Spare e rilasciare (noiose, diciamolo) interviste su quanto la loro vita fosse orribile, ora è Brooklyn Beckham a far tremare le fondamenta della famiglia inglese perfetta.

Victoria e David: belli, ricchi, famosi. Con questa schiera di figli pazzeschi che quando sono insieme sembra di vedere un telefilm. Ma da qualche tempo le cose erano cambiate. Brooklyn sembrava sempre più distante, fino alla conferma, ieri sera. Una serie di Instagram stories da manuale in cui il primogenito del calciatore e della ex Spice oggi designer di moda svuota il sacco contro i genitori.

«Non ho alcun interesse a riconciliarmi con i miei genitori, che hanno sempre cercato di rovinare la mia relazione sabotando il mio matrimonio e cercando di controllare la narrazione mediatica sulla famiglia», ha scritto Brooklyn.

«Sono stato in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private», aggiunge. «Purtroppo i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza altra scelta che parlare per me stesso e dire la verità solo su alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita».

Brooklyn Beckham has just torched his mum and dad. Absolute scenes. pic.twitter.com/gs96bCjM08 — Alex Davies (@AlexDaviesEnts) January 19, 2026

Ma, come dicevamo, il post di Brooklyn è solo l’ultimo pezzo di una escalation familiare che ormai era davanti agli occhi di tutti. Prima le assenze strategiche dagli eventi importanti come i compleanni tondi dei genitori, poi le sempre meno foto insieme, fino all’oltraggio più grande che c’è: neanche un accenno nel recappone di fine anno. Fino ad arrivare al blocco dei genitori e dei fratelli su Instagram.

Tutto sarebbe partito dalla pianificazione del matrimonio tra Brooklyn e l’ereditiera miliardaria Nicola Peltz. I due si sono sposati a Palm Beach nell’aprile 2022. Victoria, secondo Brooklyn, avrebbe annullato la realizzazione dell’abito della sposa all’ultimo minuto, costringendola a trovare «urgentemente un nuovo abito». Senza contare che Brooklyn ha affermato che, il giorno delle nozze, Victoria avrebbe “umiliato” gli sposi “rubando” il suo primo ballo con la moglie.

Ma ce n’è anche per David, colpevole di evitare figlio e nuora a meno che non ci fossero decine di telecamere a riprenderli, come al suo cinquantesimo compleanno lo scorso maggio. «Ha rifiutato tutti i nostri tentativi, a meno che non si trattasse della sua grande festa con un centinaio di invitati e telecamere a ogni angolo», ha scritto Brooklyn. «Quando finalmente ha accettato di vedermi, è stato a condizione che Nicola non fosse invitata. È stato uno schiaffo in faccia. Più tardi, quando la mia famiglia è andata a Los Angeles, si sono rifiutati di vedermi del tutto».

Insomma, sembra la solita storia dei genitori che «non accettano» la moglie del figlio. «Una mancanza di rispetto continua nei confronti di Nicola», «perché la mia famiglia dà più importanza alla promozione pubblica di ogni altra cosa. Il marchio Beckham viene prima di tutto. L’amore familiare si decide da quanto si pubblica sui social media, o da quanto velocemente si lascia tutto per posare per una foto di famiglia, anche a scapito dei nostri obblighi professionali».

Brooklyn ha anche affermato di aver vissuto con un’ansia opprimente la maggior parte della sua vita. Ansia sparita dopo «essermi allontanato dalla mia famiglia».

Comunque vada e chiunque abbia ragione (che poi, so’ fatti loro), Brooklyn e Nicola Peltz Beckham sono ufficialmente i nuovi Harry e Meghan. Scappare a gambe levate dalla famiglia inglese e tagliare i ponti per iniziare una nuova vita. E se ora attendiamo la risposta della famiglia e in fondo non sappiamo nulla su come siano andate veramente le cose (e manco ci interessa troppo), possiamo già prevedere il futuro.

Un libro? Una serie di interviste strategiche? Un docu su Netflix? Magari anche solo per bilanciare quello (bruttarello) della madre che ci racconta il suo sogno da stilista. Victoria, un consiglio anche per te: torna con le Spice Girls per un tour nel 2026 e metti da parte i problemi in famiglia. Che quelli, anche senza follower, ce li abbiamo tutti.