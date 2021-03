SanRolling, come partecipare alla challenge di Sanremo di Rolling Stone

Quest’anno Sanremo è molto più di un semplice Sanremo. Dopo il 2020 orribile che abbiamo passato, Sanremo è diventato un po’ il simbolo della nostra rinascita. E in particolare della rinascita del mondo della musica, che per un anno è stato praticamente fermo, senza concerti. Per celebrare questa rinascita abbiamo deciso di lanciare #SanRolling, una challenge ideata da Rolling Stone per celebrare Sanremo attraverso ciò lo rappresenta meglio: le sue canzoni.

Le regole sono semplici. Fai una story (o più di una) in cui canti la tua canzone preferita di Sanremo. Tagga @rollingstoneitalia, usa l’hashtag #sanrolling e tagga due amici per sfidarli a dire la loro.

Rolling Stone selezionerà i video migliori e li monterà insieme per creare un manifesto per festeggiare la musica e la vita che ripartono. Tu e i tuoi amici invece riceverete una copia dell’ultimo numero di Rolling Stone, quello dedicato a Sanremo, autografata da Madame, che è in copertina.

Quindi su, scegli la tua canzone e cantacela, per una buona causa. Non importa l’edizione, basta che sia la tua canzone preferita di tutti i Sanremo. E no, “le brutte intenzioni la maleducazione” non vale (o forse sì?)