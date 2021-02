I migliori meme sul PD e la “compagna Barbara D’Urso”

D’altronde, l’aveva dichiarato lei stessa: “Ho sempre votato a sinistra, Berlusconi lo sa benissimo”. Ma forse nessuno si aspettava il contrario: cioè che la sinistra fosse anche un po’ “d’ursiana”. E invece ci ha pensato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a lanciare la il suo partito verso nuove e inesplorate dimensioni. Su Twitter il segretario ha difeso il “Live” della conduttrice Barbara D’Urso dopo la chiusura anticipata a fine marzo: “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n’è bisogno!”.

E così i social si sono scatenati, prima ironizzando su Zingaretti che si è fatto notare davvero per poche dichiarazioni forti e, dopo questa, di certo sarà ricordato per qualcosa (non sembra in positivo), e poi si sono lanciati alla ricerca delle prove che “Barbarella”, in fondo in fondo, sia davvero una “compagna”. Il risultato, come accade spesso in questi casi, è esilarante.

Barbara d’Urso in una foto di repertorio intervista Gianni Cuperlo

Prima di Zingaretti, c’era Gianni Cuperlo con Barbara D’Urso. Anni 80, Casa del Popolo di Pietralata (Roma) pic.twitter.com/lxpt35tv1a — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) February 26, 2021

Barbara D’Urso e Nicola Zingaretti come Kate Winslet e Leonardo Di Caprio in Titanic

Dal Pd al Bd il passo è breve

Il meme definitivo me l’ha mandato uno del Pd, con apprezzabilissima autoironia: pic.twitter.com/JzUFs33g4c — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) February 24, 2021

Barbara D’Urso diventa Barbara D’URSS in mezzo alla rivoluzione

Barbara D’Urso finisce sulle bandiere della sinistra

Ormai anche nelle strade si notano i segni della rivoluzione: “Socialismo o Barbara D’Urso”

Barbara d'Urso: “Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò“#barbaradurso #DUrso #politica #MancoLiCani pic.twitter.com/kNj4iJbsVE — Farabutto Partigiano (@giusvo) December 11, 2020

Barbara D’Urso nei panni del grande timoniere

Barbara d’URSS un riferimento culturale imprescindibile a sinistra. https://t.co/cR3ncmzytE pic.twitter.com/kutfDFc65J — GianMarco Senna (@SennaGianMarco) February 24, 2021

E c’è già chi invoca: “La sinistra riparta da Barbara D’Urso”