I migliori meme su Bernie Sanders all’inaugurazione di Biden

La sua totale mancanza di entusiasmo ha invece entusiasmato i social. Sono ormai virali i meme che si ispirano a Bernie Sanders durante la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Appartato su una sedia e bardato con giacca a vento e guanti in posizione rannicchiata, la sagoma del senatore del Vermont può essere inserita in ogni altra scena cult, come centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo stanno sperimentando. Un successo tale, che un programmatore americano a creare un sito che consente alle persone di digitare il proprio indirizzo di casa e di vedere apparire Sanders direttamente sulla strada della propria abitazione.

Bernie Sanders può così trasformarsi in uno scintillante animaletto peloso.

Buongiorno a tutti con furry Bernie sanders… pic.twitter.com/5zM1ZvOoc5 — Nicola🌙 (@Nicolamilf) January 21, 2021

Così come entrare nel mondo dell’arte nell’opera di Botticelli, o in una serie di scene tratte da pellicole cinematografiche famose.

Senza contare in un momento iconico dello sport, all’angolo mentre Muhammad Ali metteva ko George Foreman, oppure indossando il casco come primo uomo sulla Luna.

Mentre c’è chi lo immagina romanista sotto la curva.

Ma quanto cazzo è romanista Bernie Sanders pic.twitter.com/ULsJ2B2Qpk — Assistente civico del sorriso (@Alessioh_) January 21, 2021

Oppure lo ritiene l’ospite giusto alla Rai per “il servizio pubblico che ci meritiamo”.

questo è il servizio pubblico che ci meritiamo #BernieSanders pic.twitter.com/P0zR7hTo0X — Cesco (@francescobus3o) January 21, 2021

Ma non manca neppure fra i ragazzi “assembrati” sotto al Duomo di Milano.

E niente io mi sono impegnata a fare questo 👉🏻👈🏻 #BernieSanders pic.twitter.com/c6JWeR2L1u — Vale 🥀 (@versacvrum) January 21, 2021

O come primo uomo ad aver messo piede su Marte.

🔴BREAKING NEWS🔴 Bernie Sanders è ufficialmente il primo uomo ad aver messo piede su Marte pic.twitter.com/c8516xYona — M¥STER KETA (@matthewleeks) January 21, 2021

Inserirsi in sordina nello scatto storico, alla conferenza di Jalta dopo la seconda Guerra Mondiale al fianco dei vincitori, il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, quello inglese Winston Churchill e quello sovietico Iosif Stalin.

Fino all’accostamento a un altro momento di riflessione di un politico di casa nostra, Pier Luigi Bersani solo con la sua birra che aveva già fatto il giro dei social.

#BernieSanders messo così non so chi mi ricorda. pic.twitter.com/n07A1RzwX7 — Chien Bleu (@postnad1) January 21, 2021

Per concludere con le copertine dei dischi, dove sembra a suo agio in qualsiasi album.