Guarda il nuovo episodio di ‘Rebibbia Quarantine’ di Zerocalcare

La quarantena prolungata ci sta facendo male ma per fortuna c’è Zerocalcare. In questo episodio – che non ha un numero perché l’autore stesso ha perso il conto e il senso del tempo, un po’ come tutti – ci racconta di cosa è successo quando ha provato a fare la cosa peggiore che si possa fare di questi tempi, almeno nella percezione comune: andare a correre.

Rebibbia Quarantine- La corsa REBIBBIA QUARANTINE: La Corsa.Struggente animazione che che testimonia un orrendo fatto realmente avvenuto per il quale continuo a leggere con ansia la cronaca di Roma in attesa di trovare qualche epilogo tremendo.(Al solito, sigla iniziale di Giancane, a cui rompo sempre pure il cazzo per l'audio e i volumi, e stacco finale rubato a Free degli Street Dogs) Pubblicato da (Z)ZeroCalcare su Sabato 11 aprile 2020