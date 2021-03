Dalla Darsena al The Sanctuary, Milano si perde in uno spritz contro il Covid

Dalla discoteca all’aperto sulla Darsena, a quella al chiuso al The Sanctuary. L’ultimo giorno di zona gialla a Milano, prima della ritorno alla zona arancione, la città non sembra aver dato in generale una grande prova di rispetto delle norme anti-Covid.

Se gli assembramenti sui Navigli hanno innescato furiose polemiche, aspettiamoci altrettante discussioni per i video e le foto che stanno circolando dell’inaugurazione del nuovo locale di Fabio Lucarelli, fratello di Selvaggia Lucarelli, dove da un certo punto in poi sembra che gli avventori abbiano dimenticato ogni distanziamento e di mantenere indosso la mascherina.

La giornalista attraverso una storia Instagram ha già annunciato che “mi riservo di parlare anche di quest’altra cosa vergognosa”, mentre per ora tutto tace dal Comune di Milano e dall’organizzazione.

A quanto pare alla testa del The Sanctuary ci sarebbe proprio Fabio Lucarelli, a capo dell’Associazione Formidabile Lambrate che, insieme ad alcuni partner istituzionali come Municipio tre, Comune di Milano, FS sistemi urbani, punta a creare una nuova socialità intorno alla ferrovia a nord est di Milano.