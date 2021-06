Chiara Ferragni non è più l’italiana più seguita al mondo: ecco chi l’ha superata

Chiara Ferragni non è più l’italiana più seguita al mondo, almeno su Instagram. La regina dei social è stata superata poche ore fa da Khaby Lame, il tiktoker di Chivasso, vicino a Torino, diventato famosissimo per i suoi video divertenti e la sua gestualità e mimica facciale. Su Instagram Lame ha ora 24 quota 24 milioni di follower, mentre Ferragni è ferma a 23,9 milioni.

Sbarcato su Tik Tok con il primo lockdown, il successo di Khaby Lame, 21 anni, è arrivato improvvisamente a metà marzo quando su TikTok il numero dei suoi follower è aumentato fino a raggiungere quasi i 100 milioni, facendo di lui il terzo tiktoker più seguito al mondo dopo Charli D’Amelio e Addison Rae. Tutto grazie ai suoi video in cui prende in giro i video di “life hack” con il suo ormai celebre gesto a mani giunte rovesciate come a dire “ci voleva tanto?”.

Ora per Lame la sfida è uscire da TikTok – come è riuscita a fare con successo Chiara Ferragni – e il suo sogno è diventare un attore comico. Intanto ha ricevuto i complimenti del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che gli ha scritto quando Lame l’ha superato nel numero dei follower.