Oltre la candela alla vagina di Gwyneth: 10 oggetti inutili firmati dalle star

Siamo solo all’inizio del 2020 eppure sembra proprio che questo sarà un anno pieno di emozioni. Sabrina Salerno tornerà sul palco di Sanremo, Harry e Meghan scappano dalla Royal Family per diventare ‘economicamente indipendenti’ e sì, è ufficialmente sul mercato la candela che profuma come la vagina di Gwyneth Paltrow. Un misto di geranio, bergamotto agrumato ed estratti di cedro, combinati con rosa di Damasco e semi di ambretta «per ispirarci fantasia, seduzione e calore». La candela purtroppo è già sold out, ma nell’attesa che torni disponibile – speriamo presto – possiamo consolarci con una serie di gadget imperdibili firmati dalle star. Per esempio, sapevate che anche Pitbull ha realizzato una candela? Non profuma della sua vagina, chiaramente, ma di qualcosa di altrettanto naturale. Buona lettura.

Gli orecchini a croce di Sam Smith

È difficile conciliare la vita in tour con quella spirituale. Per questo Sam Smith ha commercializzato questi orecchini, perfetti per scatenarsi sulle note di I Feel Love senza dimenticarsi che qualcuno, lassù, ci sta osservando.

I trasferelli degli One Direction

Ora che si sono sciolti, l’unica occasione per vedere ancora insieme Harry, Louis, Zayn, Niall e Liam è tatuarseli addosso. Purtroppo vanno via al primo lavaggio ma, se siete directioner spinti, nessuno vi vieta di farveli ricalcare da un tatuatore vero.

La cover per cellulare di Rihanna

Se il vostro problema sono i messaggi che inviate alle ex quando siete ubriachi, Rihanna ha pensato anche a voi. Una vera lupa mannara delle Barbados pronta a staccarvi le falangi quanto aprite Whatsapp dopo averne bevuti 3 o 4. Fate attenzione.

Lo spazzolino canterino di Lady Gaga

Lavarsi i denti può essere una rottura di palle. Farlo a ritmo di musica cambierà tutto. Mentre passate tra i molari e gli incisivi potrete imbastire coreografie, quindi bruciare calorie, quindi mantenervi in forma.

Il preservativo di Miley Cyrus

“Lei sta venendo” si legge sulla confezione dei preservativi firmati Miley Cyrus. Speriamo.

Il Mala da polso di Britney Spears

Un rosario tibetano da polso per pregare in qualsiasi momento la divinità del pop: GODNEY SPEARS.

Il reggiseno a conchiglia luminosa di Lady Gaga

Perfetto se frequentate un liceo americano e il tema del ballo di fine anno è “in fondo al mar”. In alternativa potete indossarlo a casa per sentirvi delle dee, delle perle, dei pirla.

La biancheria intima di Beyoncé

Stufa di vedersi scippare le mutandine da Jay-Z, Beyoncé ha fatto chiarezza. Queste sono mie, quelle sono tue.

Le candele alla soia di Pitbull

Non solo hit estive e zarraggine: Pitbull porta avanti la sua battaglia per salvare il pianeta con delle candele alla soia. In alternativa al parmigiano, potete grattugiarle sui vostri piatti preferiti.

Il kit da viaggio di Justin Bieber

Siete sempre in movimento e lavarvi i denti diventa un problema? Niente panico: Justin Bieber ha confezionato il kit da viaggio per una igiene orale perfetta. Sorry alitosi, non mi avrai.