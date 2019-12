Le cose per cui ricorderemo gli anni ’10

Sono la band ‘sconosciuta’ più importante del mondo. Non ancora così popolari in Europa, i Bangtan Boys sono un gruppo sudcoreano formatosi a Seul nel 2013 e composto da sette ragazzi. Qualche dato sparso: hanno venduto più di 10 milioni di album in meno di sei anni; hanno venduto 90 mila biglietti per un concerto allo stadio di Wembley in meno di 90 minuti; sono stati incoronati da Forbes come il “nome K-pop più grande al mondo»; definiti influenti quanto i Beatles; inseriti dal New York Post tra le 10 boy band più importanti di sempre; incoronati come le celeb più twittate al mondo sia nel 2017 che nel 2017. Forse li ricorderemo, forse no. Di sicuro, fanno notare gli osservatori, solo il simbolo del fenomeno musicale del decennio: la perdita della centralità egemone di America e Inghilterra e la diffusione globale del pop asiatico. Foto di Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy