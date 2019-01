Le 5 cose che dovremmo smettere di indossare nel 2019

Avete comprato delle cose terribili in questo 2018. Lo so.

Ma mica è colpa vostra: è la moda bellezza! Ogni anno che passa lascia il segno anche grazie agli outfit improbabili di celebs o presunte tali. Abbiamo fatto il punto su cinque bizzarre idee che il fashion system ha voluto propinarvi nell’anno appena passato. Attendendo con ansia le novità scintillanti dei prossimi 12 mesi.

Quegli occhialini micro

Visualizza questo post su Instagram loli Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: Apr 24, 2018 at 10:51 PDT

Non possono starvi bene (ok, a Kendall sì), non coprono gli occhi, non servono a nulla. In più, li perdete di continuo. Potete anche lasciarli nel cassetto e tornare a coprirvi gli occhi a dovere.

Gli accessori di plastica trasparente

A nessuno interessa vedere cosa portate nella borsa, né di che colore vi siete fatte lo smalto. Quindi sì, potete anche non farvi sudare più i piedi e mettere via gli stivaloni trasparenti. A dirla tutta, non è neanche una grande trovata ambientale.

Le scarpe di papà



Che comode tutte queste scarpe anni ’90 che fino a ieri costavano 29 euro al supermercato! Se foste stati previdenti, sareste stati estremamente fighi spendendo un decimo di quello che avete fatto nel 2018. Ma siate felici! Li spenderete anche nel 2019, magari per scarpe migliori.

Pantaloncini da ciclista

No dai. Quando avete pensato di metterveli? Stretti, scomodi, brutti. È un grande no. E speriamo lo sarà per tutti voi.

Crocs

Sono sempre state la scelta comoda, il guilty pleasure da tenere nascosto e indossare solo d’estate lontano dai social. Ma quando si sono viste in passerella a tutti, anche agli amanti più convinti, è venuto un colpo. Sul mercato sono andate benissimo, ma non è stata esattamente una gioia per gli occhi.