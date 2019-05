I migliori festival italiani dell’estate La lista dei migliori concerti del 2019 si concentra ovviamente nella stagione delle birre, degli acufeni e delle zanzare

Anche quest’anno, e forse più degli altri anni, arriverà quella stagione in cui le birre si sprecano, le ascelle si pezzano, le zanzare banchettano, le eliche dei ventilatori fischiano tanto quanto le orecchie dopo un buon festival. Vediamo quali sono i migliori dell’estate italiana, nell’attesa che mi mandino il Pulitzer.

HOME VENICE

Venezia / 12-14 luglio

Line up: Aphex Twin, Paul Kalkbrenner, Young Thug, Editors, Pusha T

LOCUS

Locorotondo / 27 luglio – 14 agosto

Line up: Lauryn Hill, Calcutta, Four Tet, Colle Der Fomento

FIRENZE ROCKS

Firenze / 13 – 16 giugno

Line up: Tool, Smashing Pumpkins, Ed Sheeran, The Cure, Eddie Vedder



FLOWERS FESTIVAL

Collegno (Torino) / 12 – 23 luglio

Line up: Joan Baez, Motta, Zen Circus, Jack Savoretti



VIVA!

Locorotondo (Bari) / 1 – 4 agosto

Line up: Apparat, Yves Tumor, Jon Hopkins, Todd Terje



TRI-P

Milano 26 giugno /22 luglio

Line up: Tinariwen, Calexico, Andrew Bird



Artico Festival

Bra (CN) 21-22 giugno

Line up: Giorgio Poi, Any Other, Nitro



ORTIGIA SOUND SYSTEM

Ortigia (Siracusa) / 24 – 28 luglio

Line up: Giorgio Moroder, Neon Indian, Ben Ufo, Jerusalem In My Heart



STUPINIGI SONIC PARK

Stupinigi (Torino) / 25 giugno – 11 luglio

Line up: Skunk Anansie, De Gregori, Subsonica, Marlene Kuntz



FAT FAT FAT FESTIVAL

Morrovalle (MC) / 2 – 4 agosto

Line up: Mr. Scruff, Motor City Drum Ensemble, Mr. Scruff



SHERWOOD FESTIVAL

Padova: 7 giugno – 6 luglio

Line up: Dropkick Murphys, Coma_Cose, Lacuna Coil, Ska-P, Subsonica, Tre Allegri Ragazzi Morti



COLOR FESTIVAL

Lamezia Terme (CZ) / 3-4 agosto

Line up: Massimo Volume, I Hate My Village, Motta, Fast Animals and Slow Kids



A CIELO APERTO

Cesena / 24 maggio – 3 agosto

Line up: Johnny Marr, Fantastic Negrito, Pete Doherty & The Puta Madres



BEACHES BREW

Marina di Ravenna / 3 – 6 giugno

Line up: Any Other, Courtney Barrett, Kelman Duran



LUCCA SUMMER FESTIVAL

Lucca / 28 giugno – 29 luglio

Line up: Ennio Morricone, Take That, De Gregori, Toto, Elton John, Calcutta, New Order, Sting, The Good The Bad And The Queen



ROCK IN ROMA

Roma / 23 giugno – 27 luglio

Line up: Nick Mason, Kraftwerk, Calcutta, Thirty Seconds To Mars, Salmo, Ben Harper, Marlene Kuntz, Ozuna



POLIFONIC

Monopoli (Bari) / 26-28 luglio

Line up: Jeff Mills, Floating Points, Nu Guinea



SEXTO’NPLUGGED

Sesto al Reghena (Pordenone) / 2/8/9 luglio

Line up: Billy Corgan, Sharon Van Etten, Michael Kiwanuka



TERRAFORMA

Bollate (Milano) / 5 – 7 luglio

Line up: Mica Levi, Laurie Anderson, DJ Stingray



YPSIGROCK

Castelbuono (Palermo) / 8-11 agosto

Line up: The National, Spiritualized, Let’s Eat Grandma



PISTOIA BLUES

Pistoia /5 – 10 luglio

Line up:Noel Gallagher’s High Flying Birds, Ben Harper, Thirty Seconds To Mars



APOLIDE FESTIVAL

Bosco di Vialfrè (Torino) / 18 – 21 luglio

Line up: I Hate My Village, Giorgio Poi, Tre Allegri Ragazzi Morti, Sick Tamburo



MILANO SUMMER FESTIVAL

Milano / 14 giugno – 17 luglio

Line up: J Balvin, Metallica, Kiss, Ben Harper, Sfera Ebbasta, Calcutta, Carl Brave



RUGBY SOUND FESTIVAL

Legnano (Milano) / 28 giugno – 7 luglio

Line up: Subsonica, Max Gazzè, Salmo, J-Ax/Articolo31



TENER-A-MENTE

Lago di Garda / 20 giugno – 26 luglio

Line up: Johnny Marr, Billy Corgan, Gary Clark Jr, Venditti, Ghemon



UMBRIA JAZZ

Perugia / 12 – 21 luglio

Line up: Paolo Conte, Nick Mason, Gino Paoli, King Crimson, Lauryn Hill, Thom Yorke



KAPPA FUTURFESTIVAL

Torino / 6-7 luglio

Line up: Richie Hawtin, Boys Noize, Villalobos, Modeselektor



COLLISIONI

Barolo (Cuneo) / 17 giugno – 16 luglio

Line up: Thom Yorke, Thirty Seconds To Mars, Salmo, Maneskin, Calcutta, Eddie Vedder



MI AMI

Milano / 24-26 maggio

Line up: Giorgio Poi, Chadia Rodriguez, Motta, Mahmood