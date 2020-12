I migliori cameo di Britney in TV e al cinema

Più di 100 milioni di dischi venduti, una serie di hit che non bastano 4 mani a contarle e molto, molto di più: Britney Spears compie 39 anni, e festeggia in quello che probabilmente è uno dei periodi più difficili della sua vita. Per quanto ne sappiamo, almeno. Al centro dei suoi problemi i rapporti difficili col padre e tutta la storia della conservatorship che vi abbiamo raccontato qui e che, al momento, le renderebbe impossibile lavorare o prendere decisioni che la riguardino.

Oggi però vogliamo solamente festeggiare la principessa del pop facendo un tuffo nel passato, e non nel mondo della musica. Perché Britney è stata un vero e proprio fenomeno di costume che ha lasciato traccia nelle canzoni, sì, ma pure nei film, nelle serie tv e in tutto quello che è stata la pop culture degli ultimi 20 anni. Ecco quindi alcuni dei suoi migliori cameo in film e serie tv, partendo dagli anni 90 e arrivando (quasi) a ora. Nell’attesa di vederla tornare presto su un palco (o in TV, appunto).

1Sabrina, vita da strega (1999)

In questo episodio di Sabrina, la strega è un po’ annoiata perché si trova a Parigi invece di essere al concerto della Spears. No prob, suo padre la fa apparire in salotto: concertino privato e qualche passo di danza, la notte perfetta. Le due si ritroveranno anche nel video di Britney Spears, (You Drive Me) Crazy.

2I Simpson (2000)

Britney è chiamata a Springfield per presenziare alla cerimonia in onore del cittadino più vecchio della città. Al momento della consegna del premio, però, il vecchietto si emoziona e… muore. Fortuna che c’è sempre Mr. Burns.

3Austin Powers in Goldmember (2002)

Britney herself fa una comparsata nella Bond-parodia di Mike Myers. La sua versione robot, più che altro. La sfida di ballo col protagonista è forse la cosa più bella di tutto il film.

4Will & Grace (2006)

Nell’episodio Buy, Buy, Baby, Britney è Amber-Louise, la co-host dello show di Jack che fingere di essere una cristiana ultraconservatrice per fare strada in televisione. Imperdibile.

5How I Met Your Mother (2008)



Nella terza stagione Britney è Abby, la sensibilissima receptionist di Stella Zinman, il medico che deve rimuovere il tatuaggio di Ted. Ted però si innamora di Stella, e Abby ci rimane male. Ve l’avevamo detto che era sensibile.

6Glee (2010)

Gli omaggi a Britney nella serie Glee non si contano. E ci sono almeno due episodi dedicati a lei: Britney/Brittany nella seconda stagione e Britney 2.0 nella quarta. Nel primo c’è proprio lei, in carne e ossa. Anche se solo come visione post anestesia odontoiatrica.

7Jane The Virgin (2015)

Forse il cameo più divertente di Britney. Nella puntata la popstar interpreta se stessa – seguita costantemente da un esercito di ballerine – e dovrà risolvere una vecchia lite con la star delle soap Rogelio. Mitica la scena del soundcheck. Buon compleanno, Brit, ci manchi.