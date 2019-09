‘Amici Celebrities’, ecco la squadra dei nostri sogni

Sabato 21 settembre è iniziato Amici Celebrities, edizione straordinaria del talent di Maria. Straordinaria perché i concorrenti sono tutti VIP, appunto, che si sfidano a colpi di balletti, canzoni e momenti drammatici. C’è Emanuele Filiberto, che siamo felici di vedere impegnato in qualsiasi attività che non sia la politica, c’è pure Filippo Bisciglia, che ha trovato un modo costruttivo di impiegare gli undici mesi che intercorrono tra un’edizione di Temptation Island e l’altra. Ma nel cast ci sono anche Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Martin Castrogiovanni, per citarne alcuni. Attori, sportivi e personaggi tv raccolti per una battaglia che li vede schierati in due squadre, come da tradizione: bianca e blu, capitanate da due ex allievi, il vincitore della scorsa edizione Alberto Urso e la seconda classificata Giordana Angi.

Neanche a dirlo, la prima puntata è stata un successo: 20 % di share e 3 milioni e mezzo di telespettatori. Numeri buoni, appunto, ma che avrebbero potuto essere ancora più alti. Perché nel cast mancano alcuni nomi che hanno reso grande questo 2019. Ecco coloro che secondo noi sarebbero dovuti essere in gara quest’anno nel talent Mediaset, nella speranza di vederli presto indossare una tuta Dimensione Danza.

Pamela Perricciolo

Andare per mesi in televisione a sostenere l’esistenza di personaggi immaginari non è semplice. Andarci e doversi pure scontrare con opinionisti tipo Daniele Interrante è pure peggio. Basta questo per decretare il talento di Donna Pamela: l’ex manager di Pamela Prati si merita un posto nella scuola. Dopo aver creato Mark Caltagirone, siamo sicuri che possa regalarci gioie anche con un passo a due di Garrison.

Marco Primavera dei Thegiornalisti

Dato l’addio a Tommaso Paradiso, per Marco Primavera, il meno conosciuto dei tre Thegiornalisti, è l’ora di venire allo scoperto come one-man-show. Se ai Lunapop orfani di Cesare è andata così così, per la nuova vita dei componenti della band romana abbiamo grandi progetti. Amici Vips, per l’appunto. Senza considerare che, all’interno della scuola, Marco potrà aumentare i suoi follower su Instagram, bloccati dopo la fine del sodalizio (ridategli la password, dai!).

Il social media manager di Laura Pausini

Brutte ore per questo professionista della comunicazione. Il furto del profilo è un incubo per chi ha 100 follower, figuratevi per una popstar come Laura, che ha milioni di fan in tutto il mondo e in un attimo si ritrova a regalare iPhone che non esistono. In questi momenti è facile farsi prendere dal panico: non si sa cosa fare, chi chiamare, quale procedura seguire per rientrare in possesso dell’account. Intense ore di cyber-stress che possono essere sanate solamente da un periodo di digital-detox. E quale posto migliore della scuola di Maria? Finché starai lì, il telefono te lo teniamo noi. E te lo ridaremo solo quando ci arriverà a casa l’iPhone che ci ha promesso il tuo account.

Francesco Monte

In soli 31 anni di vita, Francesco Monte ha partecipato a Uomini e Donne, Isola dei Famosi, Grande Fratello VIP e Tale e Quale Show. E ci vengono pure a dire che siamo una generazione choosy.

Fabio Volo e Ariana Grande

Il classico ‘due concorrenti che però valgono come uno’ (tipo le Donatella all’Isola dei Famosi). Un’esperienza a stretto contatto, 24 ore su 24, che insegnerà a Fabio Volo che le donne, esattamente come gli uomini, non profumano sempre come i fiori. Due ore di danza hip hop e ne riparliamo.

Antonella Clerici

Cantare e ballare sarà un vero toccasana per Antonella Clerici, che si è pubblicamente lamentata di ricevere un milione di euro dalla Rai per… non fare assolutamente nulla. “Mi manca la TV”, ha dichiarato la conduttrice. Benissimo. O da Maria o a Pechino Express in coppia con la Isoardi. Qualcosa ci dice che la vedremo con gli scaldamuscoli.

Marco Carta

Più che altro per un motivo pratico. Nella scuola di Amici – che Marco conosce bene –, l’unico indumento concesso è la tuta. Nessuna t-shirt per cui andare in sbattimento.

Emanuele Crisanti

La sua Carote, che secondo gli autori dovrebbe essere la quota ‘simpatia’ di questo X Factor, si avvicina molto alla nostra visione dell’inferno. Nella speranza di non sentirla mai più, rinchiuderemmo volentieri Emanuele Crisanti nella scuola di Amici. Lì, le uniche carote che vedrà saranno quelle della dieta anti acida di Luca Jurman, per l’occasione di nuovo nel corpo docenti.

Wilma De Angelis

Solo per rivedere questa esibizione nella fascia oraria che merita.