I migliori personaggi delle serie 2020

Se pensate che Joe Exotic sia il cattivo di Tiger King vi sbagliate di grosso. La vera bitch è la signora bionda con la passione per l'animalier che, secondo alcuni, avrebbe dato in pasto ai felini il cadavere del primo marito per costruire il suo impero animalista con l’eredità. Una che si presenta negli uffici dei governatori in look total-leopardato e saluta tutti dalle sue stories Instagram con un “Hey you all cool cats and kittens”. Lo zoo di big cats a scopo di lucro lo gestisce pure lei, ma con la scusa della salvaguardia di tigri & Co. E mentre Joe, simbolo 2020 dell’America white trash, è in carcere per aver cercato di ucciderla, lei intanto ha assunto il controllo della proprietà di lui. Come direbbe Katy Perry: “Roar”.