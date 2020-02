I migliori episodi di ‘Friends’

Quando Friends è stato presentato per la prima volta sulla NBC 26 anni fa, il cast non sapeva se sarebbe stato chiamato per girare altri episodi. Fortunatamente, la sitcom ha debuttato tra le nuove puntate di Mad About You e Seinfeld, che tradotto significa 21 milioni di persone davanti alla tv a guardare David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc insieme per la prima volta sul piccolo schermo.

Perché continuiamo ad amare tanto Friends dopo tutto questo tempo? Perché, ora come allora, è impossibile non innamorarsi istantaneamente dei personaggi: Chandler, sarcastico e insicuro nelle relazioni; Phoebe la stramba; Ross, intellettuale ma emotivamente instabile; Monica, la nevrotica freak del controllo; poi il fascinoso ma sempliciotto Joey e Rachel raffinata quanto superficiale. “I personaggi di Friends dovrebbero essere come i Beatles”, ha detto la co-creatrice Marta Kauffman a Rolling Stone nel 1995. “Ognuno ha il suo preferito e quello che scegli dice qualcosa di te come persona”.

È stato l’inizio di un fenomeno culturale, che in 10 stagioni avrebbe visto i sei amici innamorarsi e lasciarsi, cambiare lavoro, appartamenti, look, acconciature e trascorrere una quantità eccessiva di tempo sull’orribile divano di un cafè. Un fenomeno che parla a tutti ancora oggi come allora, visto l’entusiasmo per l’annunciata reunion dei suoi protagonisti.

In attesa di rivederli tutti insieme al Central Perk abbiamo provato a scegliere i 10 episodi migliori. E diciamo provato, perché è una sfida praticamente impossibile da vincere.

Avvertenze: nella versione originale i titoli iniziano tutti con “The One…”, tipo The One Where Ross Finds Out o The One With the Embryos. In quella italiana ovviamente la traduzione non rende. Ma per chiarezza abbiamo usato la seconda. Portate pazienza.

10Proposte di matrimonio (Stagione 6, Episodio 24 e 25)

Questo episodio in due parti vede il perfetto piano di Chandler per chiedere la mano di Monica andare in fumo quando incontrano l’ex di lei, Richard (Tom Selleck), a cena. Ciò che inizia come un piccolo incidente di percorso si evolve nella decisione della vita di Monica, mentre Richard professa il suo amore per lei e Chandler, cercando in un modo tutto suo di non rovinare la sorpresa, fa finta di non volersi impegnare. (E intanto, temendo di rimanere zitelle, Rachel e Phoebe si affrettano a fare patti con i due amici single rimasti). Nella seconda parte, dopo una conversazione emotiva con Richard, Monica torna a casa e ci regala uno dei momenti più commoventi della serie quando si inginocchia per chiedere a Chandler di sposarla. Proprio come Rachel, siamo gelosi solo all’80%.

9Il nome sbagliato (Stagione 5, Episodio 1)

La quarta stagione si chiude con due tra i migliori cliffhanger dello show: Ross che dice il nome di Rachel invece di quello di Emily sull’altare e la tresca londinese tra Monica e Chandler. E la première della quinta è piena di azione al punto giusto. Ross deve finire di recitare i suoi voti davanti a una Emily incazzata nera, che poi scompare durante il ricevimento. Rachel si chiede cosa significhi tutto questo, anche perché è arrivata a Londra last minute proprio per impedire il matrimonio. E Chandler e Monica evitano i loro stressatissimi amici per passare un po’ di tempo da soli. È la vetrina perfetta per ciò che Friends fa benissimo: twist fondamentali per la vita dei suoi amatissimi personaggi, messi in scena con tanto cuore e umorismo.

8Il giorno dopo (Stagione 6, Episodio 1)

Come in un brutto hangover, il primo episodio della sesta stagione vede tutti i protagonisti intenti a dare un senso a quello che è successo a Las Vegas e ai loro sentimenti. Monica e Chandler non sono sicuri di volersi sposare, ma nessuno dei due vuole ammetterlo per primo. Invece Ross e Rachel si sono sposati mentre erano ubriachi. Ma, terrorizzato da un imminente terzo divorzio, Ross ha avuto una delle sue idee più stupide: fingere l’annullamento, così Rachel sarebbe rimasta sua moglie almeno sulla carta. Per fortuna, Joey e Phoebe ci danno un perfetto antidoto a tutto questo dramma con un viaggio di ritorno in macchina che ha tutte le caratteristiche di un road trip memorabile: il gioco della targa, una sentita interpretazione di Space Oddity e un autostoppista al quale Phoebe finisce per dare il suo numero di telefono.

7Il club segreto (Stagione 8, Episodio 9)

I patiti di Friends e gli esperti di celebrity gossip ricorderanno benissimo l’episodio del Ringraziamento dell’ottava stagione come la prima e unica volta in cui Jennifer Aniston e l’allora marito Brad Pitt hanno recitato insieme sullo schermo. Pitt interpreta Will, un altro sopravvissuto al Lincoln High che, come Monica, era grasso. Gli amici lo ritrovano assurdamente scolpito, quando arriva per la festa con una torta in mano, eccitato per la reunion – fino a quando non vede Rachel. “Eccola lì, in piedi con quelle patate dolci” mormora. “I miei due più grandi nemici, Ross: Rachel Green e i carboidrati complessi”. Rachel poi scopre che Ross e Will avevano fondato il club “Io odio Rachel Green” al liceo, dove avevano anche diffuso la voce che lei fosse ermafrodita. Anche se quella battuta ha suscitato un po’ di polemiche, l’episodio ha eletto Pitt come una delle guest star più amate della serie.

6Come due aragoste (Stagione 2, Episodio 14)

Ecco l’episodio che ci ha consegnato un nuovo modo di dire ‘anima gemella’. Phoebe cerca di consolare Ross per la rottura con Rachel dicendogli: “Lei è la tua aragosta”, perché i crostacei si innamorano e si accoppiano per la vita. Più tardi – dopo che Joey e Chandler hanno consolidato la loro amicizia scambiandosi braccialetti d’oro di dubbio gusto – dal video del ballo di fine anno arrivano rivelazioni importanti: Monica era grassa, Rachel si era chiaramente rifatta il naso e, soprattutto, Ross era pronto a farsi avanti già allora, quando l’accompagnatore di Rachel le aveva dato buca. “Vedi? È la sua aragosta!”, ripete Phoebe, mentre Ross e Rachel si baciano tra gli applausi del pubblico in studio.

5Io so che tu sai che io lo so (Stagione 5, Episodio 14)

Dopo che Monica e Chandler si sono frequentati di nascosto fin dallo sfortunato matrimonio di Ross a Londra, il loro segreto viene finalmente svelato. Quando l’Uomo nudo mette in vendita il suo appartamento, Phoebe accompagna Ross a dare un’occhiata – e attraverso la finestra vede gli amanti clandestini mentre fanno sesso. Ma invece di far sapere alla nuova coppia che la recita è finita, Phoebe e Rachel decidono di divertirsi a loro spese. La prima flirta con Chandler: Monica capisce l’amica sa tutto. Quello che segue è un esilarante giochetto pseudo-sexy in cui Chandler (sostenuto da Monica) e Phoebe (preparata da Rachel) provano fa crollare l’altro. Se la vista del reggiseno di Phoebe non è abbastanza, Chandler non riesce però a sopportare di baciarla e proclama il suo amore per Monica. Nel frattempo, Ross si spoglia insieme all’Uomo nudo in un disperato (e riuscito) tentativo di aggiudicarsi l’appartamento, e il pinguino peluche di Joey, Huggsy, viene introdotto per la prima volta.

4Indovina chi viene a cena (Stagione 6, Episodio 9)

Il giorno del Ringraziamento, vale a dire il momento della verità per i fratelli Geller: Monica e Ross si urlano in faccia i loro segreti peggiori davanti ai genitori (Christina Pickles ed Elliot Gould). Tipo che Ross da bambino ha rubato i numeri di Playboy di suo padre, ha fumato erba al college, non lavora più al museo da un anno e si è ubriacato e ha sposato Rachel a Las Vegas! O che non è stato l’uragano Gloria a rompere il dondolo sotto al portico – è stata Monica. La stessa Monica che adesso vive con Chandler! Poi Rachel per sbaglio mette della carne di manzo nella zuppa inglese, Joey vuole saltare la cena per Janine e Phoebe è convinta di essere innamorata di Jacques Cousteau. Come dice la signora Geller, sono parecchie informazioni da elaborare in 30 secondi. Ma questo è il migliore episodio della serie sul Thanksgiving, senza dubbio.

3Minuti contati (Stagione 3, Episodio 2)

Un concetto complesso messo in scena alla perfezione: la storia si svolge interamente (salvo per un breve epilogo alla cena dei premi) in tempo reale nell’appartamento di Monica. Ross si fa prendere dal panico perché è in ritardo per un grande evento. Monica è ossessionata da un messaggio vocale che Richard le ha lasciato e peggiora la situazione a ogni tentativo di risolvere il problema. Joey e Chandler si accapigliano per una poltrona: Chandler ruba tutta la biancheria intima di Joey, e Joey a sua volta indossa tutti i vestiti di Chandler contemporaneamente, senza mutande (alias “going commando“, una frase che questo episodio ha fatto entrare nel lessico inglese) e si mette a fare gli affondi. Ross è fissato con le formalità e il suo modo di fare e il suo senso di superiorità stanno quasi per rovina tutto. Ma poi dice che è disposto a bere un bicchiere di grasso di pollo per scusarsi con Rachel. E questa forse è la cosa più romantica che fa in tutta serie.

2La scommessa (Stagione 4, Episodio 12)

Un classico con il titolo sbagliato, almeno in inglese: The One With the Embryos. Perché quando la gente parla di questo episodio, nessuno ricorda come prima cosa la procedura di fecondazione in vitro a cui Phoebe decide di sottoporsi per aiutare il fratello Frank e sua moglie Alice. E, infatti per una volta traduzione italiana ci azzecca: la puntata si chiama La scommessa e mette in scena il miglior set di battute nella storia di Friends. Joey e Chandler affrontano Rachel e Monica in un quiz su quanto conoscono i rispettivi compagni di team, con una posta in gioco altissima: il mitico appartamento di Monica. Dopo una serie di fun fact esilaranti sui protagonisti – il cibo preferito di Joey sono i panini, l’abbonamento a TV Guide di Chandler è indirizzato a “Miss Chanandler Bong” – il gioco arriva alla fatidica domanda che tutti i fan di Friends si sono fatti per anni (e che continua a rimanere senza risposta): “Che lavoro fa Chandler Bing?”.

1Chandler il pigro (Stagione 2, Episodio 7)

Il si-metteranno-insieme-oppure-no che ha dominato il rapporto tra Ross e Rachel è stato una parte fondamentale della serie fin dal pilot, quando i due hanno condiviso un Oreo e lui, tenerissimo, le ha chiesto se le andasse di uscire qualche volta. Quel momento ha creato milioni di sostenitori della coppia, ma gli showrunner non si erano mai arresi – fino a questo episodio. Ross cha continuato a struggersi segretamente per Rachel durante tutta la prima stagione, ma il finale ha ribaltato la situazione. Questa volta è Rachel a essere devastata: cerca di nascondere i suoi sentimenti mentre Ross e la sua ragazza Julie (Lauren Tom) adottano un gatto insieme. In un messaggio vocale registrato da ubriaca, dice a Ross che ha superato la cotta per lui. La mattina dopo Ross ascolta la segreteria scioccato, con Rachel che gli si arrampica sulla schiena per prendergli il telefono. “L’hai superata?” sussurra. “E quando avevi una cotta per me?” Più tardi, mentre Rachel pulisce i tavoli al Central Perk, Ross le dice arrabbiato “Hai perso il treno!”. Ma poi guarda dentro la vetrina appannata del locale e la vede piangere. Si guardano negli occhi, Rachel apre in silenzio la porta, e i due si baciano appassionatamente. Gli sceneggiatori li avrebbero rapidamente divisi nell’episodio successivo (L’alternativa di Ross), ma questa scena straziante, che segna l’inizio della loro unione, è la più gratificante della serie. E, 205 episodi dopo, Ross e Rachel sarebbero stati insieme per sempre.