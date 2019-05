Le più grandi boiate dette da Morrissey

Quanto poteva durare Morrissey prima di farne un’altra delle sue? Davvero poco, e infatti l’altra sera si è presentato sul palco di Jimmy Fallon Show con addosso una spilla di For Britain, un partito dell’estrema destra inglese famoso per le sue idee xenofobe e razziste. Niente di strano, dirà qualcuno, l’ex leader degli Smiths già l’estate scorsa si era detto sostenitore del partito nato da una costola di Ukip, fazione politica già abbondantemente controversa. «Non credo che la parola ‘razzista’ abbia più significato, ormai» aveva detto Moz. «Se non per dire ‘Non la pensi come me, quindi sei un razzista’. Le persone possono essere del tutto stupide.»

Tralasciando che, caro Moz, razzismo e fascismo continuano a non essere opinioni – né qui in Italia, né in UK — bensì reati, l’unica verità che abbiamo fra le mani è che ormai siamo abituati. Quella dell’anno scorso non è di certo la prima stronzata detta o fatta dal cantante. E nemmeno l’ultima, vista la spilletta sulla giacca da Fallon. È per questo motivo che crediamo vada fatta una lista delle più colossali castronerie, una tavola biblica che raccoglie le più plateali boiate dette finora da Steven Patrick Morrissey e la sua linguaccia. Come monito delle future generazioni.

I coniugi Beckham

«David e Victoria Beckham sono semplicemente insopportabili. Andrebbero trascinati fino alle porte del villaggio e poi frustati per bene.»

Lady Gaga

«Lady Gaga non è niente di nuovo. È una truffa, e l’esatto opposto di sensuale»

La black music

«Non ho opinioni di ferro sulla black music, se non sulla black music moderna, che detesto tantissimo. Detesto Stevie Wonder. Diana Ross è terribile. Odio tutti i dischi in classifica: Janet Jackson, Whitney Houston. Penso siano tutti estremamente vili.»

Essere un uomo

«È difficile essere uomo. È fatto per essere difficile e non so perché. Penso sia più facile essere donna. Il movimento delle donne è diventato così di successo! Mentre quello degli uomini non sono mai stati accettati. Penso che non siamo semplicemente voluti.»

I maltrattamenti dei cinesi sugli animali

«Non fare nulla in questi casi, se non sentire dentro di te che i cinesi sono subumani.»

Il reggae

«Il reggae è la musica più razzista di tutto il mondo. Una totale, assoluta glorificazione della supremazia nera.»

Il giornalismo

«Non ha semplicemente senso. Non stampano ciò che dici, mentre stampano ciò che non dici. Fatico molto a trovare un senso a tutto ciò. La funzione di informare è scomparsa del tutto. Oggi, tutti i giornalisti sono superstar il cui unico scopo nelle interviste è dire la loro personale opinione, e contraddire qualsiasi cosa abbia da dire l’intervistato.»

Elton John

«Portatemi la testa di Elton John, che forse è l’unico caso in cui non si parlerebbe di omicidio. Se la sua carne mi fosse portata su un piatto.»

Adolf Hitler

«La moderna sinistra folle sembra dimenticare che Hitler era di sinistra! Ma ovviamente, ci chiamano tutti razzisti ora, e la parola ha totalmente perso di significato.»

I Cure

«Quel Robert Smith è solo un piagnone».

Madonna

«Madonna non fa che rinforzare tutto ciò che è assurdo e offensivo. Una femminilità disperata. Madonna è in assoluto la cosa più vicina alla prostituzione organizzata.»

Le Olimpiadi di Londra 2012

«La “scintillante famiglia Reale” ha ovviamente preso in ostaggio le Olimpiadi per scopi personali, e nessuna voce di protesta è ammessa fra la libera stampa. Lo spirito della Germania del 1939 ora pervade l’Inghilterra dei Media.»

Mangiare carne

«Mangiare carne è davvero sullo stesso piano morale dell’abuso su minori. È la stessa cosa. Gli animali sono come bambini, hanno bisogno di essere protetti da noi.»

Uccidere Donald Trump

«Lo farei, per la sicurezza del genere umano. Non è per la mia personale opinione sulla sua faccia, sulla sua vita o sulla famiglia. Ma per il bene della razza umana. Penso sia un flagello terribile.»

La musica dance

«La dance è il rifugio per i deficienti mentali. È fatta da gente stupida per gente stupida.»

Il razzismo

«Quando qualcuno ti chiama razzista, ciò che in realtà stanno dicendo è “Mmm, in realtà ha senso ciò che dici, e non so come rispondere. Quindi meglio risponderti dandoti del bigotto, così ci scorderemo entrambi quanto il tuo commento fosse sagace.”»

Il Band Aid

«Bob Geldof è un personaggio nauseabondo. Il Band Aid è stato l’evento più egocentrico nella storia della musica.»

L’estinzione dei rinoceronti

«Il rinoceronte oggi è praticamente estinto, e non per colpa del cambiamento climatico o degli habitat che stanno sparendo. È colpa delle borsette di Beyoncé.»

Le interviste

«Dico un sacco di cose che non penso in realtà.»

Speriamo.