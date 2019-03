Le canzoni d’amore preferite da Nick Cave

Con un post sul suo blog personale, The Red Hand Files, Nick Cave ha risposto alle domande di due fan, Mac e Luiza, che gli hanno chiesto cosa sia l’amore e quali canzoni riescono meglio a rappresentarne il significato. Qui sotto trovate la traduzione della risposta di Nick Cave.

“È l’alba, qui a Los Angeles, e non riesco a dormire. Sono stato in studio tutta la notte, a lavorare sulle nuove canzoni. Le melodie e le parole corrono dentro la mia testa, per cui scusate se questa lettera sembrerà un po’ disordinata. Mac, mi chiedi cosa sia l’amore, e forse è proprio questa domanda il significato stesso dell’amore – e forse le canzoni ne sono il vero linguaggio.

Forse è proprio questo il motivo per cui continuiamo a scriverne – per dare una voce a questo strano sentimento indefinibile, che lacera le nostre vite. Non saprei, forse alcune canzoni sono l’incarnazione dell’amore stesso e questa è la ragione per cui ci toccano così nel profondo. Sono mezzi semplici, diretti e incendiari per frantumare il cuore – qualcosa che le altre forme d’arte non riescono a fare con la stessa immediatezza né con la stessa, spaventosa, precisione.

Per cui, questa è una lista delle canzoni d’amore per me più preziose – per la maggior parte vecchie canzoni tristi, che mi hanno accompagnato negli anni, dominando il mio mondo senza mai smettere di salvarmi. Sono soltanto piccole bombe d’amore senza pretese, tuttavia, cara Luiza, per me sono importanti come nient’altro.

Con amore, Nick”.

“To Love Somebody” di Bee Gees

“My Father” di Nina Simone

“I Threw It All Away” di Bob Dylan

“Comfort You” di Van Morrison

“Angel of the Morning” di Merrilee Rush & The Turnabouts

“Nights In White Satin” di The Moody Blues

“Where’s the Playground Susie?” di Glen Campbell

“Something On Your Mind” di Karen Dalton

“Always on My Mind” di Elvis Presley

“Superstar” di Carpenters