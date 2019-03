I migliori album di Elton John

Oh, it’s weird and wonderful. Elton John ha trascorso oltre 50 anni gloriosi costruendo una delle più strane avventure nella storia della musica: non c’è una tendenza pop che questo genio non abbia saccheggiato almeno una volta. Ha conquistato la radio fin dagli anni ’70, cantando delicate ballate, sporchi pezzi rock e tutto ciò che c’è in mezzo. Qualcuno, sicuramente, nella vostra città sta cantando Bennie and the Jets in questo momento. Ma le sue canzoni di successo sono soltanto l’inizio. Ha realizzato album che sono ormai capolavori senza tempo: ve ne diciamo alcuni, per aiutarvi a non perdervi sulla sua yellow brick road.

1. “Honky Château” (1972)

Elton John aveva già firmato alcuni successi come un pianista mite, ma Honky Château è stata la svolta in cui ha imparato a suonare il rock. Ha scritto le canzoni in una settimana, con il suo assistente Bernie Taupin. Per chiunque altro, questo sarebbe potuto essere un Greatest Hits – il boogie di New Orleans di Honky Cat, il pavoneggiamento country-rock di Hercules, i groove slow-burn di Mellow o Mona Lisas and Mad Hatters. Una mattina, durante le registrazioni, Taupin scese al tavolo della colazione con una pila di parole che gli erano venute in mente durante la notte. Elton ne scelse una – “Oh, mi piace molto” – si sedette al piano e scrisse un brano in 10 minuti, e fu pronto da registrare quando la band finì di mangiare. Il risultato: Rocket Man, la ballata spaziale amata da tutti, tranne forse David Bowie. Honky Château è il luogo in cui questo ragazzo si è veramente trasformato in Elton, apprezzato da tutto il mondo.

2. “Goodbye Yellow Brick Road” (1973)

Captain Fantastic era in un momento fantastico – la sua vita era appena esplosa in un ciclone scintillante di occhiali a grappolo, sesso, droghe, stivali elettrici e vestiti di mohair. È un miracolo che abbia avuto il tempo anche soltanto di scrivere, eppure lui e Taupin creavano gemme così velocemente che hanno avuto bisogno di un doppio album per conservarle tutte. Quindi Goodbye Yellow Brick Road, il più grandioso manifesto di Elton, asseconda tutti i suoi capricci stilistici e le sue fantasie decadenti, tra cui la registrazione in un castello francese. Diventa puro glam per la trilogia del Lato C riguardo alle donne pericolose: Dirty Little Girl, Sweet Painted Lady e All The Young Girls Love Alice. Si esibisce nel prog di 11 minuti di Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding di 11 minuti e nel boato di Saturday Night’s Alright For Fighting. E raggiunge il suo punto più alto (anche di libertà di genere) con Bennie and the Jets.

3. “Greatest Hits, Volume II” (1977)

Non si trattava di un prodotto da cassetto: Elton era sempre un vero fan del pop prima di qualsiasi altra cosa, quindi ha trattato le sue raccolte come parte cruciale della sua carriera. Questo è un manufatto iconico degli anni ’70, dalla foto di copertina di Elton che giocava una partita di cricket a tarda notte. Ci sono i suoi singoli più allegri: The Bitch Is Back, Island Girl, Do not Go Breaking My Heart e il suo remake di Lucy in the Sky With Diamonds, con l’assolo di xilofono più noto al mondo. C’è anche Philadelphia Freedom, scritto per la campionessa di tennis Billie Jean King e che prende il nome dalla sua squadra. Quando lo suonò per la prima volta per King, disse: “Senti il ​​ritmo? Questo è quando ti arrabbi in campo”. Dal momento che entrambi alla fine hanno fatto coming out, Philadelphia Freedom è diventata un’ode alle speranze e ai sogni dei ragazzi gay degli anni ’70. Oltre che un grande successo.

4. “Songs From the West Coast” (2001)

Elton ha trascorso gli anni Novanta come un’adorabile istituzione dello show-biz, sempre in cerca di una colonna sonora Disney o di un gala di moda, ma dedicando sempre meno attenzione alla sua musica. Quindi è stato uno shock sentirlo tornare al suo impiego di un tempo con Songs From the West Coast – un vero album di Elton John, il primo in 25 anni. È valsa la pena aspettare: lui e Taupin sono una squadra di compositori affamati. È entrato in una nuova fase, non si preoccupa più dei singoli di successo, ma si preoccupa solo di pubblicare album quando vuole impegnarsi nella scrittura, motivo per cui il suo recente lavoro è stato così solida. Sicuramente the bitch is back.