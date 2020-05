I 25 album anni ’80 più collezionati e ricercati

Discogs, marketplace e sito di riferimento a livello mondiale per il collezionismo discografico, ha diffuso una classifica degli album anni '80 più collezionati e ricercati. Non i più popolari e nemmeno i migliori, ma quelli maggiormente presenti nelle collezioni e nelle liste dei desideri degli oltre 7 milioni di utenti del sito. Ci sono dischi che non ci si aspetterebbe di trovare in posizioni alte, come 'The Game' dei Queen, e altri che compaiono perché più ricercati che posseduti. È il caso di 'Fresh Fruit for Rotten Vegetables' dei Dead Kennedys. Ecco la classifica, dalla 25esima alla prima posizione.