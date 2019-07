Le 50 canzoni per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Per festeggiare i cinquant’anni dall’allunaggio dell’Apollo 11 del 20 luglio 1969, abbiamo deciso di stilare una classifica definitiva delle canzoni dedicate al nostro satellite. Ben prima che Neil Armstrong muovesse i primi grandi passi per l’umanità, la Luna ispirava brani romantici e ballate notturne, poi è arrivato un certo Duca Bianco a stravolgere la narrazione, assieme ai Pink Floyd e agli anni Settanta. Ci sono ovviamente anche tantissime canzoni italiane, assieme a tanti altri classici, vecchi ricordi e qualche sorpresa.

50. “La Luna” di Edoardo Bennato

49. “Hey Moon” di Molly Nillsson

48. “Honey Moon” di Mac DeMarco

47. “Moon and Moon” di Bat for Lashes

46. “The dreaming moon” di The magnetic fields

45. “Dìa Luna… Dìa Pena” di Manu Chao

44. “Luna in piena” di Nada

43. “Jesus of the Moon” di Nick Cave and the Bad Seeds

42. “Go!” di Public Service Broadcasting

41. “Missing the moon” di The Field Mice

40. “Waiting for the Moon to rise” di Belle & Sebastian

39. “Here comes the moon” di George Harrison

38. “Monkberry Moon Delight” di Paul McCartney

37. “Tintarella di Luna” di Mina

36. “Who Killed Mr. Moonlight” di Bahuaus

35. “Moonshiner” di Cat Power

34. “Walking on the Moon” di Police

33. ” Guarda che Luna” di Fred Buscaglione

32. “Moonlight Shadow” di Mike Oldfield

31. ” Non voglio mica la Luna” di Fiordaliso

30. “Moonlight, or other dreams, or other fields” di Current 93

29. “Blue Moon Baby” di The Cramps

28. “Man in the Moon” di Grinderman

27. “Luna” di Verdena

26. “Moonlight Motel” di Bruce Springsteen

25. “Tranquility Base Hotel & Casino” di Arctic Monkeys

24. “Moonlight Mile” di The Rolling Stones

23. ”Song about the Moon” di Paul Simon

22. “Bad Moon Rising” di Creedence Clearwater Revival

21. “Moonlight drive” di The Doors

20. “Dancing in the moonlight” di Toploader

19. “Fly me to the moon” di Frank Sinatra

18. “Sister of the moon” di Fleetwood Mac

17. “Goodnight moon” di Shivaree

16. “Moonshadow” di Cat Stevens

15. “Luna” di Gianni Togni

14. “Grapefruit Moon” di Tom Waits

13. “Man on the Moon” di R.E.M.

12. “Blue Moon” di Billie Holiday

11. “Moondance” di Van Morrison

10. “Dillo alla Luna” di Vasco Rossi

9. “The great gig in the Sky” di Pink Floyd

8. “Sail to the Moon” di Radiohead

7. “… e la Luna bussò” di Loredana Bertè

6. ” The Killing Moon” di Echo & the Bunnymen

5. “Harvest Moon” di Neil Young

4. “Pink Moon” di Nick Drake

3. “Marquee Moon” di Television

2. “L’ultima Luna” di Lucio Dalla

1. “Moonage Daydream” di David Bowie