Winona Forever

Quando tutti la davano definitivamente per persa, dopo anche lo scandalo (pruriginosissimo per i media) della cleptomania e la cattiva fama che si era guadagnata, Winona è risorta. E non con un titolo a caso, ma con la serie-fenomeno di Netflix che in pochi anni è diventata un pezzo di cultura pop. Il suo personaggio, Joyce Byers, è una madre disperata incastrata tra l’adolescenza dei figli e i fenomeni soprannaturali di Hawkins (non si sa cosa faccia più paura). Memorabili soprattutto i suoi duetti con lo sceriffo Hopper di David Harbour. Iconic.