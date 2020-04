Uma Thurman ha cinquant’anni (sì, davvero)

Nel Bignami delle ossessioni di Quentin (piedi compresi) c’è il suo personaggio più emotivamente ricco: per tutto il primo film non sappiamo nemmeno come si chiama, la conosciamo come La Sposa e vediamo che ha una lunghissima blacklist di persone da eliminare. E chi se non la musa di Tarantino, perfetto angelo della vendetta con tuta gialla instant cult e katana? Se Uma Thurman è nata per la parte o è la parte che è nata per lei poco importa. Nessuno fa esplodere la nostra come Quentin. E chissà che Beatrix non torni davvero per il famigerato terzo capitolo.