È come se Matthew McConaughey avesse vissuto tre vite da attore: prima le coming-of-age stories, poi la lista lunghissima di commedie romantiche e, infine, la nuova vita come interprete di serie A e l'Oscar. Magari non avrà azzeccato ogni progetto, ma di tutti è sempre stato il pezzo forte. Per festeggiare i suoi 50 anni (e in attesa di vederlo nel nuovo film di Guy Ritchie The Gentlemen), abbiamo scelto i suoi 10 ruoli migliori.