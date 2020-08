Ok, qui la star era ovviamente la Roberts, ma Cameron mette a punto la sua amica/nemica perfetta: nonostante stia per sposare l’uomo della vita della Pretty Woman nazionale, a odiarla proprio non ce la fai. Impossibile resistere alla sua versione al karaoke di I Just Don't Know What to Do With Myself. La commedia al femminile adorabile e un po’ stramba ha trovato un nuovo volto. Con la benedizione di Julia.