No, DiCaprio non doveva vincere l’Oscar per Revenant. Perché nel survivor drama di Iñárritu chi ti rimane davvero impresso è il brutale e psicopatico uomo di frontiera interpretato da Hardy. Che, giustamente, viene nominato agli Oscar come non protagonista ma, diciamolo, ruba la scena al buddyLeo ogni volta che è sullo schermo. Pure imbruttito e sporco.