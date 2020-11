«La mia vita è più felice di giorno in giorno. E mi sento sempre meglio col passare del tempo». Firmato: Tilda Swinton. Una dichiarazione da sottoscrivere parola per parola. Oggi, a 60 anni tondi (auguri!), l’attrice scozzese è forse al suo meglio (vedi, in fondo alla classifica, il recente progetto a sorpresa con Pedro Almodóvar). Interprete tra le più versatili, icona fashion, madrina di grandi autori contemporanei (Luca Guadagnino: who else?), ecco il suo best of.