Dal capolavoro di Ian McEwan, un film un po' esangue, ma anche una delle parti più "custom made" per Knightley: come il suo incredibile vestito di seta, del più bel punto di verde mai visto sullo schermo. Poi, la nostra diventa anche una crocerossina in tempo di guerra: ma i palpiti per il soldato James McAvoy non sono passati alla storia del dramma romantico.