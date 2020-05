Un biopic su James Dean: ma l’ormai divo Rob non fa il divo a sua volta. Interpreta, invece, il fotografo che lo scatta per il celebre shooting di Life Magazine. L’intenzione, per chi ancora non l’aveva capito, è sempre più chiara: non sono io il prim’attore, l’idolo delle folle, il volto da poster in cameretta. Voglio essere “altro”. E ci riesce. Senza lasciare troppo il segno, almeno non stavolta: dopotutto, in quanti ricordano questo film, nonostante la regia di Anton Corbijn?