Tra i film della rinascita, è quello che lo vede mattatore assoluto. E che contribuisce più di tutti a rilanciare una carriera in panchina. Il merito va a Shane Black, allora esordiente (Robert l’avrebbe poi voluto come regista di Iron Man 3), che cuce addosso al protagonista il ruolo del ladro da quattro soldi che si ritrova attore per caso. Quasi un’autobiografia, zeppa di autoironia. Come a dire: ho fatto delle cazzate, but now I’m back.