Richard Gere debutta in tv: ma guardate quant’è figo (anche) al cinema

Richard Gere fa il suo debutto in una serie tv: già questa è una notizia. Da stasera è protagonista su Sky Atlantic di MotherFatherSon, la nuova serie Made in BBC del genere “ricchi e stronzi” in cui interpreta Max Finch, magnate dell’editoria nonché ex marito di un’ereditiera inglese (Helen McCrory, fu Cherie Blair in The Queen) che vuole passare la mano al figlio Caden (Billy Howle). Peccato che il ragazzo non abbia un rapporto proprio sereno col padre. Tra Dynasty e Succession, Richard non perde né il pelo (ormai candido) né il vizio (di fare il fascinoso bastardo). Cosa che al cinema succede da sempre: sfogliare la nostra (parzialissima) classifica per confermare la tesi.