Queste first ladies sono meglio di Melania Trump

Oggi Hillary è una diva in proprio. Ma all'epoca era "solo" (si fa per dire) la signora Clinton. Detto ciò, fu ingaggiata una star come Emma Thompson per darle volto e cofana 90s in questo "unofficial biopic", non tra gli esiti migliori della coppia Mike Nichols (alla regia) ed Elaine May (al copione), ma una piacevole rilettura di quegli anni di sogno liberal. E dove metti Emma, lei sta.